Ladri in casa di Stefania Orlando a Roma, il furto mentre dormiva: "Per fortuna ero chiusa a chiave in camera"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Paura per Stefania Orlando, derubata nella notte tra l’1 e il 2 gennaio nella sua abitazione a Roma mentre dormiva. A raccontare l’episodio è stata la stessa showgirl, ospite in tv da Caterina Balivo, spiegando che i ladri sono entrati forzando le inferriate del salotto. Orlando si trovava in camera da letto, chiusa a chiave. Dopo l’accaduto ha rafforzato le misure di sicurezza e ha parlato di un forte trauma.

Il furto nella notte mentre dormiva

Stefania Orlando ha raccontato di essere rientrata a Roma il 1° gennaio e che durante la notte successiva, intorno alle 2:00 del mattino, avrebbe sentito dei rumori, descritti come colpi simili a quelli dei tubi.

Non li ha collegati a un’effrazione ed è rimasta in camera pensando di riferirlo il giorno dopo alla vicina di casa.

ANSA

Solo al risveglio, la mattina del 2 gennaio 2026, ha scoperto quanto accaduto: le inferriate del salotto erano state forzate e la porta trovata aperta, senza chiavi.

La camera da letto chiusa a chiave

“Per fortuna mi chiudo sempre a chiave in camera”, ha dichiarato la showgirl. Questa ha spiegato di essersi resa conto del pericolo solo scendendo dalla zona notte il giorno seguente.

“Ho sentito un brivido”, ha raccontato a Caterina Balivo a La volta buona, sottolineando come l’abitudine di chiudersi a chiave in camera abbia evitato un possibile contatto diretto con i ladri.

Orlando ha parlato dell’episodio come di un’esperienza traumatica, spiegando di sentirsi ancora scossa.

Altri furti ai vip

Dopo il furto, Orlando ha installato un nuovo sistema di allarme e telecamere, definendo ora la sua casa “una specie di bunker“.

Ospite a La volta buona di Caterina Balivo, ha anche invitato a limitare l’esposizione sui social.

Negli ultimi mesi a Roma si sono registrati diversi colpi ai danni di personaggi noti, tra cui Fiorello e la maison Valentino, oltre alle abitazioni di familiari di figure storiche dello spettacolo e dell’imprenditoria.