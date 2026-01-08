Ladri in casa di Stefania Orlando mentre dormiva, showgirl derubata e "traumatizzata" per l'episodio

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Derubata di notte mentre era in casa a dormire. La disavventura, un vero e proprio trauma, è toccata a Stefania Orlando, che ha raccontato l’episodio accaduto il 2 gennaio. “Ho sentito qualcosa che batteva forte sui tubi, ma non ho collegato. Pensavo fossero i vicini”, ha detto la showgirl, che spiegato di essere rimasta traumatizzata e di non riuscire più a dormire da sola dopo essere stata derubata.

Ladri in casa di Stefania Orlando, il racconto

Stefania Orlando si è confessata a Caterina Balivo, ospite del suo La volta buona su Rai1.

La conduttrice ha raccontata di aver avuto i ladri in casa la notte del 2 gennaio mentre dormiva.

“La mattina mi sono svegliata e quando sono uscita dalla camera da letto, ho visto la finestra spalancata e la porta senza le chiavi dentro”, ha detto.

Stefania Orlando derubata e “traumatizzata”

Un episodio, quello dei ladri in casa, che ha profondamente sconvolto Stefania Orlando, che si è detta “traumatizzata” da quanto accaduto.

“La notte non ho capito nulla, sentivo solo che qualcosa batteva forte sui tubi, ma non ho collegato. Pensavo fossero i vicini”, ha detto cercando di ricostruire la notte del 2 gennaio.

I ladri in pratica sono riuscite a entrare in casa sua forzando le inferriate del salotto.

“Non dormo più da sola”

E da quella notte, dopo essere stata derubata, la Orlando non riesce più a vivere come prima. “Da quella notte non dormo più da sola, i miei amici si alternano per farmi compagnia”, ha detto.

Poi la showgirl ha voluto fare un vero e proprio appello, visto quanto le è capitato.

“Non diamo in pasto la nostra vita sui social perché anche questo può indurre i malviventi a fare queste azioni”, ha concluso.