Ladri in casa di Stefania Orlando mentre dormiva, showgirl derubata e "traumatizzata" per l'episodio
Stefania Orlando e i ladri in casa: "Da quella notte non riesco più a dormire sola". E fa un appello: "Non diamo in pasto la nostra vita sui social"
Derubata di notte mentre era in casa a dormire. La disavventura, un vero e proprio trauma, è toccata a Stefania Orlando, che ha raccontato l’episodio accaduto il 2 gennaio. “Ho sentito qualcosa che batteva forte sui tubi, ma non ho collegato. Pensavo fossero i vicini”, ha detto la showgirl, che spiegato di essere rimasta traumatizzata e di non riuscire più a dormire da sola dopo essere stata derubata.
- Ladri in casa di Stefania Orlando, il racconto
- Stefania Orlando derubata e "traumatizzata"
- "Non dormo più da sola"
Ladri in casa di Stefania Orlando, il racconto
Stefania Orlando si è confessata a Caterina Balivo, ospite del suo La volta buona su Rai1.
La conduttrice ha raccontata di aver avuto i ladri in casa la notte del 2 gennaio mentre dormiva.
“La mattina mi sono svegliata e quando sono uscita dalla camera da letto, ho visto la finestra spalancata e la porta senza le chiavi dentro”, ha detto.
Stefania Orlando derubata e “traumatizzata”
Un episodio, quello dei ladri in casa, che ha profondamente sconvolto Stefania Orlando, che si è detta “traumatizzata” da quanto accaduto.
“La notte non ho capito nulla, sentivo solo che qualcosa batteva forte sui tubi, ma non ho collegato. Pensavo fossero i vicini”, ha detto cercando di ricostruire la notte del 2 gennaio.
I ladri in pratica sono riuscite a entrare in casa sua forzando le inferriate del salotto.
“Non dormo più da sola”
E da quella notte, dopo essere stata derubata, la Orlando non riesce più a vivere come prima. “Da quella notte non dormo più da sola, i miei amici si alternano per farmi compagnia”, ha detto.
Poi la showgirl ha voluto fare un vero e proprio appello, visto quanto le è capitato.
“Non diamo in pasto la nostra vita sui social perché anche questo può indurre i malviventi a fare queste azioni”, ha concluso.