Eseguiti due arresti a Bolzano. Due giovani tunisini sono stati fermati per furto dopo un inseguimento terminato nelle acque del fiume Isarco, dove sono stati salvati dagli stessi poliziotti intervenuti.

La segnalazione e l’intervento tempestivo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio alle 3:30 di questa mattina, quando una chiamata al 112NUE ha segnalato un furto in corso presso un esercizio pubblico situato in viale Trieste a Bolzano. Tre equipaggi della Squadra Volante si sono immediatamente portati sul posto, sorprendendo due individui mentre si allontanavano dal locale con un registratore di cassa appena sottratto.

La fuga e il tentativo di sottrarsi alla cattura

Alla vista degli agenti, i due sospetti hanno abbandonato la refurtiva lungo la pista ciclabile che costeggia il fiume Isarco e, nel tentativo di evitare l’arresto, si sono gettati nelle acque del fiume. Nonostante le condizioni avverse e la pericolosità della corrente, i sei poliziotti intervenuti non hanno esitato a tuffarsi a loro volta, riuscendo a raggiungere e trarre in salvo i due giovani.

L’intervento dei Vigili del Fuoco e le condizioni dei coinvolti

Il salvataggio si è concluso grazie anche all’arrivo della squadra del soccorso acquatico dei Vigili del Fuoco, che ha fornito supporto fondamentale per riportare tutti in sicurezza sulla riva. Successivamente, sia i poliziotti che i due fermati sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti e cure. Quattro agenti sono stati medicati e dimessi con prognosi di 5 giorni ciascuno, mentre i due cittadini tunisini hanno ricevuto una prognosi di 2 giorni ciascuno.

L’arresto e i precedenti degli autori

Gli autori del furto, entrambi tunisini di 19 anni, richiedenti asilo e già noti alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, sono stati arrestati al termine delle procedure di polizia giudiziaria e condotti presso la Casa Circondariale di Bolzano.

Il commento del Questore e il riconoscimento agli agenti

Il Questore di Bolzano, Giuseppe Ferrari, si è recato personalmente in ospedale per sincerarsi delle condizioni dei suoi uomini. In una dichiarazione ufficiale, ha espresso profonda gratitudine e riconoscenza agli agenti della Squadra Volante per il coraggio e il senso del dovere dimostrati durante l’operazione. Ferrari ha sottolineato come l’intervento, avvenuto in condizioni particolarmente rischiose, sia testimonianza della professionalità e dell’abnegazione che caratterizzano quotidianamente il lavoro della Polizia di Stato.

Un esempio di dedizione e vicinanza alla comunità

Il Questore ha inoltre evidenziato come la priorità degli agenti sia stata la tutela della vita umana, seguita dall’arresto dei responsabili del furto. Ha augurato una pronta guarigione ai sei agenti coinvolti, sottolineando che il loro gesto rappresenta un esempio concreto di dedizione al servizio e di vicinanza alla comunità, valori che rafforzano il rapporto di fiducia tra la Polizia di Stato e i cittadini.

