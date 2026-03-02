Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

La fuga dalla polizia, l’invasione della corsia opposta, il frontale e il tragico epilogo: una famiglia composta da padre, madre e figlio è stata sterminata. È il riassunto di ciò che è accaduto a Roma, nel quartiere Quarticciolo, durante la serata di domenica 1 marzo. Alcuni ladri a bordo di una Toyota Yaris non hanno rispettato l’alt degli agenti. Un’azione che ha dato il via a un inseguimento culminato in un incidente sanguinoso in via Collatina. E pensare che poche ore prima, al Quarticciolo, aveva fatto tappa Papa Leone XIV che aveva incontrato gli abitanti e ascoltato le madri di alcuni ragazzi dipendenti dalla droga.

Roma, Quarticciolo: la visita del Papa e poi l’incidente, famiglia sterminata dai ladri in fuga

L’inseguimento è iniziato alle 21.30 al Quarticciolo, quartiere dove è insediata una delle piazze di spaccio più grandi della Capitale. Poche ore prima il Pontefice si era recato in quelle vie con l’intento di infondere speranza agli abitanti della zona, abituati a convivere con bande di pusher.

Poco dopo le 21:30, sei latinos specializzati in furti su auto e in abitazione si sono imbattuti in una pattuglia che ha intimato l’alt. Non si sono fermati, iniziando una fuga a tutto gas a bordo della Toyota Yaris su cui stavano viaggiando.

I malviventi, imboccando la corsia opposta di via Collatina, si sono schiantati contro un’auto, una Fiat Punto. Un frontale violentissimo che non ha lasciato scampo a chi si trovava sull’altra vettura coinvolta nell’incidente.

I due genitori di 70 e 64 anni sono deceduti sul colpo. Il loro figlio 42enne che era seduto sui sedili posteriori della Fiat Punto è morto poco dopo l’arrivo in ospedale.

Al pronto soccorso sono stati trasportati anche due dei sudamericani in fuga rimasti feriti, mentre poco prima un complice è stato ammanettato e arrestato dai poliziotti.

Tutti e tre sono accusati di omicidio stradale in concorso, resistenza a pubblico ufficiale e porto di arnesi da scasso. Sulla Toyota Yaris sono stati trovati jammer per neutralizzare gli antifurti, cacciaviti e altri oggetti che vengono usati per compiere furti.

Tre malviventi in fuga

Proseguono le indagini e non si esclude che la banda stesse cercando un obiettivo da colpire nel momento in cui si è data alla fuga.

Gli altri tre latinos che mancano all’appello, prima che gli agenti arrivassero sul luogo dell’incidente, sono fuggiti a piedi nelle campagne e sono ora ricercati.

Il punto sulle indagini

Alle indagini stanno lavorando anche gli investigatori della Squadra mobile. Nel frattempo la Scientifica ha svolto un sopralluogo in via Collatina.

A dare manforte alla pattuglia della polizia che ha iniziato l’inseguimento si è aggiunta una gazzella dei carabinieri. Dalla Questura hanno spiegato che l’auto dell’Arma “ha perso il contatto con il veicolo in fuga” mentre la volante della polizia “è rimasta in scia, sebbene a distanza, per non generare rischi”.

Il guidatore al volante della Toyota Yaris, in via Collatina, probabilmente per l’alta velocità, ha perso il controllo del mezzo e mentre stava percorrendo un tratto contromano ha travolto la Fiat Punto, sterminando la famiglia che si trovava a bordo. Potrebbe darsi che i malviventi stessero raggiungendo il loro covo, che gli investigatori stanno cercando di individuare.