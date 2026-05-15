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È di quattro arresti il bilancio di un’operazione dei Carabinieri tra Crema, Bagnolo Cremasco e Moscazzano, dove sono stati fermati uomini stranieri senza fissa dimora per furto in abitazione e tentato furto. L’intervento è stato reso possibile grazie alla collaborazione dei cittadini, che hanno segnalato la presenza dei sospetti e la loro fuga.

Operazione dei Carabinieri: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è scattata nella mattinata del 13 maggio, quando una cittadina ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine dopo aver ricevuto una segnalazione dal vicino di casa. Quest’ultimo aveva notato quattro persone introdursi nel cortile di un’abitazione approfittando dell’assenza dei proprietari, con l’intento di compiere un furto. Disturbati dalla presenza del vicino, i sospetti si sono dati alla fuga a bordo di una Dacia Duster marrone.

La ricostruzione dei fatti: dalla segnalazione all’arresto

La Centrale Operativa dei Carabinieri ha immediatamente attivato tutte le autoradio disponibili, cinturando l’area e richiedendo il supporto dell’elicottero del Nucleo Carabinieri di Orio al Serio. In pochi minuti, il veicolo ricercato è stato individuato a Moscazzano da una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Crema. Alla vista dei militari, il conducente, unico a bordo in quel momento, ha tentato la fuga in direzione di Ripalta Cremasca, mentre i tre complici si sono dileguati a piedi tra le vie di Moscazzano.

L’inseguimento e la cattura dei sospetti

Contemporaneamente, una pattuglia dei Carabinieri di Bagnolo Cremasco, grazie a una nuova segnalazione di una cittadina, è riuscita a rintracciare i tre fuggitivi in via Caprotti di Moscazzano, poco distante dall’abitazione oggetto del furto. Con il supporto di un altro equipaggio, i militari hanno bloccato due dei sospetti, mentre il terzo ha tentato di scappare attraversando il giardino di una villa e rifugiandosi nei campi agricoli adiacenti. Nonostante il tentativo di nascondersi in una roggia, anche quest’ultimo è stato fermato poco dopo.

Refurtiva recuperata e ruolo dei cittadini

I quattro uomini arrestati, tutti stranieri, irregolari e senza fissa dimora, sono stati trovati in possesso di capi di vestiario, profumi, monili in oro e bigiotteria, rubati poco prima in un’abitazione di Moscazzano. Dopo la denuncia, la refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari. La ricostruzione degli eventi, sia per il furto consumato che per quello tentato, è stata possibile grazie alla collaborazione dei cittadini, che hanno fornito dettagli preziosi sulle azioni dei sospetti e sulla loro direzione di fuga.

L’inseguimento in auto: una fuga tra province

Il conducente della Dacia Duster ha tentato una fuga rocambolesca, mettendo in pericolo la sicurezza degli altri utenti della strada e degli stessi Carabinieri. Durante l’inseguimento, il sospetto ha effettuato numerosi sorpassi azzardati, occupando anche la corsia opposta di marcia. La fuga è proseguita prima sulla S.P. 43, poi sulla Paullese in direzione di Spino d’Adda (CR), dove l’equipaggio della Stazione di Pandino ha cercato di bloccare il traffico per fermare il veicolo. Tuttavia, il fuggitivo è riuscito a eludere il blocco, continuando la corsa sulla Paullese nei comuni di Zelo Buon Persico (LO), Paullo (MI), e San Donato Milanese. Da qui, l’auto ha imboccato la Tangenziale di Milano, transitando per Assago e Buccinasco (MI), fino a raggiungere il capoluogo lombardo.

La conclusione dell’inseguimento a Milano

Giunto nel Quartiere Sella Nuova di Milano, il conducente ha abbandonato la vettura nel tentativo di far perdere le proprie tracce. Tuttavia, l’uomo è stato immediatamente inseguito e fermato dai Carabinieri. Gli accertamenti successivi hanno permesso di scoprire che la Dacia Duster era stata rubata a Milano nel febbraio precedente e che le targhe applicate erano contraffatte.

Le conseguenze giudiziarie

Al termine delle formalità di rito, il conducente arrestato è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Cremona, dove la sua posizione è ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria Milanese. Gli altri tre uomini arrestati a Moscazzano sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza delle Compagnie Carabinieri di Crema e Cremona, in attesa dell’udienza direttissima che si è svolta nel Tribunale di Cremona nella mattinata odierna. L’udienza si è conclusa con la convalida degli arresti e l’emissione della misura della custodia cautelare in carcere, con rinvio della decisione all’udienza fissata per l’11 giugno.

IPA