Ladri nella boutique a Firenze messi in fuga dai nebbiogeni ma il bottino del furto è di oltre 200mila euro

Furto in un negozio di lusso a Firenze. I ladri sono entrati in azione nella boutique Dior del centro storico della città e hanno fatto proprio un bottino di circa 200 mila euro. I malviventi sono stati poi messi in fuga dai nebbiogeni che sono entrati in funzione e hanno evitato che la loro operazione portasse a ulteriori ammanchi.

Ladri nel negozio Dior a Firenze

Colpo della “banda del buco” nella boutique Dior di Firenze nei locali tra via dei Sassetti e via Strozzi. Il furto è avvenuto poco prima delle 3 nella notte tra sabato 30 e domenica 31 agosto.

Subito scattate le indagini per far luce su quanto accaduto e per individuare i ladri. A occuparsene è la polizia.

Il luogo del furto

La ricostruzione e il super bottino

È di circa 200mila euro il bottino del furto operato nella notte al negozio Dior. Sono stati rubati foulard, borse e capi d’abbigliamento di grande valore ma la refurtiva avrebbe potuto essere anche più voluminosa se non fossero scattati i sistemi d’allarme.

Mentre i malviventi si trovavano nel locale, infatti, è scattato il sistema antifurto che ha attivato i nebbiogeni e allertato i ladri, portando alla loro fuga.

Secondo una prima ricostruzione, questi erano entrati nella boutique aprendosi un varco e passando da un edificio confinante. L’accesso era arrivato dal portone di un palazzo che non è stato scassinato mentre sono state forzate la porta che dall’atrio dà sulle cantine e una porticina che collega al negozio di Dior. I ladri conoscevano bene il palazzo confinante e si sarebbero mossi in gruppo, compresi alcuni “pali” che erano posizionati nelle strade vicine.

L’allarme e le prime indagini

I primi a giungere sul luogo sono stati gli addetti alla vigilanza privata che hanno dato l’allarme, avvertendo i pompieri, e credevano che fosse in atto un incendio. Si erano insospettiti infatti a causa del fumo che fuoriusciva dal negozio.

In realtà, come appurato poi dai vigili del fuoco, a crearlo erano stati i nebbiogeni diffusi dall’allarme antirapina che era entrato in funzione per il furto. Sul posto sono giunti subito anche volanti e squadra mobile.

Gli investigatori sono già impegnati nella ricerca dei colpevoli e stanno passando al vaglio le telecamere di videosorveglianza private e pubbliche per ricostruire la dinamica del furto avvenuto in pieno centro storico a Firenze.