Ladri nella casa di Massimo Gramellini a Trevignano Romano, il giallo delle telecamere di sorveglianza spente

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Disavventura per Massimo Gramellini. Mercoledì 14 ottobre, infatti, il giornalista e conduttore tv ha scoperto che i ladri erano entrati nella sua casa di Trevignano Romano, alle porte della Capitale. Avrebbero portato via tutto sfruttando l’assenza del proprietario, anche grazie al fatto che il sistema di videosorveglianza non funzionasse: le telecamere erano spente, una strana coincidenza.

Casa a soqquadro, Gramellini non era nell’abitazione

Secondo quanto riferito da Adnkronos, i ladri avrebbero forzato il cancello di casa, mettendo l’abitazione a soqquadro e portando via tutto quello che hanno potuto.

Il giornalista in quel momento non era presente, perché nella sua residenza di Roma.

Il furto e le telecamere spente

I carabinieri di Bracciano indagano sul furto e sulla coincidenza riguardante la videosorveglianza.

I ladri, infatti, avrebbero agito mentre le telecamere installato a protezione della casa non erano in funzione.

I militari, aiutati da una persona di fiducia di Gramellini, avrebbero effettuato il sopralluogo nel’abitazione a caccia di indizi, ma anche per stimare l’ammontare del colpo.