Ladri nella villa del calciatore Maxence Caqueret del Como a Cernobbio, presi orologi e borse di marca

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Allarme furti a Cernobbio, dove negli ultimi giorni sono stati segnalati diversi colpi messi a segno nelle abitazioni. A essere finita nel mirino dei ladri è stata anche la villa del calciatore del Como Maxence Caqueret. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbero stati rubati al 26enne francese orologi di lusso, borse griffate e altri beni di valore. Al momento dell’intrusione, l’atleta e la sua famiglia non si trovavano in casa.

Cernobbio, ladri nella villa del calciatore del Como Maxence Caqueret

Il furto è avvenuto nel fine settimana a Piazza Santo Stefano, una frazione di Cernobbio.

Come riferisce QuiComo, per gli investigatori si è trattato di un colpo messo a segno da una banda specializzata. Il furto sarebbe stato studiato nei minimi particolari da alcuni professionisti del settore.

ANSA

A intrufolarsi nella villa sarebbero stati almeno quattro ladri, consapevoli che il giocatore, sua moglie e suo figlio (1 anno) non si trovavano nell’abitazione.

I malviventi hanno così potuto agire indisturbati, portando via un bottino consistente e causando anche danni alla casa.

Terminata la razzia, come mostrato dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, si sono allontanati con dei borsoni per raggiungere una BMW, per poi darsi alla fuga.

L’allarme lanciato dal calciatore francese

A lanciare l’allarme, una volta rientrato a casa, è stato lo stesso Caqueret che ha sporto denuncia ai carabinieri.

I militari dell’Arma hanno subito avviato le indagini e ora stanno passando al setaccio le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza per risalire ai membri della banda e ricostruire con precisione i dettagli del furto.

Bottino ancora da quantificare

Il bottino non è ancora stato interamente quantificato, ma è trapelato che dalla villa sono stati sottratti orologi di lusso, borse griffate e altri beni di valore.

Non si esclude che gli autori del colpo siano gli stessi che di recente hanno colpito altre ville della zona appartenenti a imprenditori, personaggi dello spettacolo e calciatori.

Un simile episodio è avvenuto sul Lago di Como l’inverno scorso e aveva coinvolto suo malgrado la calciatrice Alisha Lehmann, la cui casa era stata messa a soqquadro. L’atleta ha successivamente lasciato l’Italia per trasferirsi in Inghilterra.