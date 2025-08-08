Ladri nella villa di Fiorello a Roma, furto da 300 mila euro: allarme della domestica, sospetti sulla soffiata

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Furto a casa di Rosario Fiorello a Roma. Una banda di ladri è entrata nella villa del conduttore facendo razzia di gioielli, orologi e preziosi: ricco il bottino, che secondo le prime stime ammonterebbe a oltre 300 mila euro. In casa non c’era nessuno, è stata la domestica a lanciare l’allarme la mattina dopo. Indaga la polizia, si sospetta l’azione di una banda specializzata, che è entrata disattivando l’allarme.

Ladri nella villa di Fiorello a Roma

Nei giorni scorsi dei ladri sono entrati di notte nella villa di Rosario Fiorello in via della Camilluccia a Roma, nella zona nord della Capitale.

I malviventi hanno rubato monili in oro, gioielli, pietre preziose e diversi orologi, un bottino che secondo le prime stime supera i 300 mila euro. Lo riporta Il Messaggero.

IPA

In casa non c’era nessuno, la famiglia del comico era fuori città. Ad accorgersi del furto la mattina dopo è stata la domestica.

Appena è entrata la donna si è trovata davanti la casa a soqquadro, ha subito chiamato la polizia e poi i proprietari.

Le indagini

Sul furto a casa di Fiorello indaga la polizia. Nella giornata di mercoledì 6 agosto gli investigatori e il personale della scientifica hanno effettuato un sopralluogo nella villa alla caccia di eventuali tracce lasciate dai ladri.

Non sarebbero però stati trovati elementi utili, segno che ad agire sarebbe stata una banda specializzata composta da ladri esperti.

Secondo quanto ricostruito, sono entrati in casa attraverso una porta finestra. Disattivando prima il sistema d’allarme, regolarmente inserito ma che non è scattato.

Una volta all’interno hanno rovistato in tutte le stanze e hanno preso quanto trovato di prezioso, per poi darsi alla fuga indisturbati.

Presumibilmente nelle settimane precedenti hanno effettuato diversi sopralluoghi sul posto per capire quando e come entrare in azione.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori anche quella dell’esistenza di una talpa che possa aver fornito una soffiata alla banda.

I precedenti e gli altri furti in zona

Si tratta del quarto furto subito da Fiorello nella sua villa di via della Camilluccia. Già in passato il comico e conduttore era stato preso di mira dai ladri, come aveva detto lui stesso a Striscia la Notizia nel 2019.

Il furto a casa di Fiorello è l’ultimo di una serie di colpi messi a segno a Roma negli ultimi tempi nelle ville di personaggi famosi.

Il 23 luglio scorso dei ladri hanno svaligiato la villa della vedova di Domenico Modugno, Franca Gandolfi, nella zona dell’Appia Antica. Pochi giorni prima era toccato al calciatore della Lazio Matias Vecino.

A inizio luglio c’era stato il tentato furto, sventato dal vigilante, nella villa dello stilista Valentino Garavani.