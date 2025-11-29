Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermati a Napoli due cittadini italiani, di 38 e 47 anni, ritenuti responsabili di due rapine avvenute a Milano ai danni di automobilisti, con la sottrazione di orologi di pregio. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, dopo accurate indagini e l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Indagine e arresti: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita nei confronti di due cittadini italiani con precedenti penali specifici. I due uomini, di 38 e 47 anni, sono stati rintracciati a Napoli dagli agenti della Sezione “Antirapina” della Squadra Mobile della Questura di Milano, in collaborazione con i colleghi della Squadra Mobile partenopea. L’operazione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano.

Le rapine contestate e la tecnica dello specchietto

Ai due arrestati vengono contestate due rapine avvenute entrambe in Viale Fulvio Testi a Milano. Il primo episodio si è verificato il 5 febbraio 2025, quando la vittima si è vista sottrarre un Rolex dal valore di circa 20.000 euro. Il secondo caso risale al 12 febbraio successivo, con il furto di un orologio d’epoca. Gli investigatori hanno sottolineato che i due uomini erano già stati arrestati in passato per fatti analoghi, anche a Milano, e sono considerati veri e propri specialisti di questo tipo di reato.

Il modus operandi: come agivano i rapinatori

La tecnica utilizzata dai due indagati è nota come “dello specchietto”. I malviventi si muovevano a bordo di due scooters alla ricerca della vittima. Una volta individuato il bersaglio, iniziavano a seguirlo a bordo di un’unica moto. Approfittando delle condizioni del traffico, che costringevano la vittima a rallentare, il conducente della moto urtava intenzionalmente lo specchietto retrovisore sinistro dell’auto. Questo stratagemma induceva il guidatore ad abbassare il finestrino per sistemare lo specchietto, momento in cui il secondo rapinatore, sceso dallo scooter, interveniva per strappare l’orologio dal polso della vittima.

Le indagini: videosorveglianza e riconoscimento degli autori

La raccolta di gravi e precisi indizi a carico dei due sospettati è stata resa possibile grazie a una meticolosa analisi dei sistemi di videosorveglianza cittadini. Gli investigatori sono riusciti prima a individuare i motoveicoli utilizzati per commettere il reato e, successivamente, attraverso numerosi servizi di osservazione, a riconoscere gli autori, già noti alle forze dell’ordine per precedenti analoghi.

