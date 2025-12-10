Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per furto aggravato a Messina, dove un giovane di ventisette anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato in flagranza mentre smontava le ruote di un’auto in sosta. L’intervento è avvenuto in piazza Fazio, nel quartiere Camaro Superiore, dove l’uomo è stato colto sul fatto dagli agenti impegnati nei controlli del territorio.

Le indagini e l’intervento degli agenti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio a seguito di una serie di episodi di danneggiamento registrati poco prima in via Santa Marta, dove erano stati segnalati danni a un cancello condominiale e ad altre auto in sosta. Gli agenti delle Volanti, già sulle tracce del responsabile, hanno intensificato i controlli nella zona, riuscendo così a individuare il sospettato.

L’arresto in flagranza e il materiale sequestrato

Il giovane, sporco di grasso e in possesso di attrezzi atti allo scasso, è stato sorpreso accovacciato accanto a un’auto con le ruote già parzialmente smontate. Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato le chiavi di un’altra vettura intestata alla madre dell’indagato, sulla quale era già stato caricato uno degli pneumatici asportati. Il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro.

Le decisioni dell’autorità giudiziaria

All’esito del rito direttissimo, il giudice ha disposto per il ventisettenne la misura degli arresti domiciliari. Si precisa che il procedimento è ancora in fase di indagini preliminari e che, in osservanza del principio di non colpevolezza, saranno effettuati tutti gli ulteriori accertamenti necessari, anche nell’interesse dell’indagato.

IPA