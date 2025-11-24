Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per tentato furto in abitazione eseguito dai Carabinieri a Imola, dove un uomo di 40 anni è stato fermato dopo un inseguimento. L’uomo, domiciliato a Castel Volturno e già destinatario di un decreto di espulsione, è stato bloccato mentre tentava di introdursi in una casa, insieme ad altri complici, grazie anche all’attivazione di un sistema di sicurezza che ha messo in fuga i malviventi.

L’intervento dei Carabinieri e la fuga

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato a Imola durante la notte, quando una pattuglia del Nucleo Operativo Radiomobile è intervenuta presso l’abitazione di un cittadino che aveva segnalato la presenza di un estraneo. L’uomo, vestito di scuro e munito di torcia, era stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza installate all’interno della casa.

Secondo quanto ricostruito, il sistema di videosorveglianza collegato a un fumogeno di sicurezza ha permesso di individuare il tentato furto e di mettere in fuga il malintenzionato. Il dispositivo, atossico e progettato per tutelare l’incolumità degli intrusi, ha riempito l’ambiente di fumo, costringendo l’uomo “affumicato” a scappare. All’arrivo dei militari, un individuo corrispondente alla descrizione è stato visto salire a bordo di una Dacia Sandero, dove lo attendevano due passeggeri. L’auto si è allontanata rapidamente, dando il via a un inseguimento per circa dieci chilometri.

L’arresto e la scoperta degli arnesi da scasso

La fuga si è conclusa in via Malsicura, dove il conducente è stato costretto a fermarsi. I due passeggeri sono riusciti a dileguarsi a piedi nei campi circostanti, mentre il conducente è stato raggiunto e bloccato dai Carabinieri. Identificato come un 40enne di origine albanese, domiciliato a Castel Volturno e irregolare sul territorio nazionale, l’uomo è stato arrestato. All’interno dell’auto, risultata noleggiata, sono stati rinvenuti passamontagna e diversi arnesi da scasso, presumibilmente utilizzati per forzare una finestra e introdursi nell’abitazione presa di mira.

Il presunto responsabile, già destinatario di un decreto di espulsione, è stato accompagnato in Tribunale su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna. Il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti del 40enne la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Castel Volturno, con permanenza notturna in casa.

IPA