Ladro bloccato dai residenti in via San Tommaso d'Aquino a Novara, arrestato un 46enne per rapina impropria

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Lo hanno trovato a terra, trattenuto da due residenti che lo avevano fermato mentre usciva di corsa dal palazzo con il volto in parte coperto e i guanti. Un uomo di 46 anni, residente nel Pavese, è stato arrestato la sera del 6 ottobre a Novara, in via San Tommaso d’Aquino, per rapina impropria aggravata. Sarebbe entrato in un appartamento usando le chiavi rubate poco prima da un’auto.

Ladro bloccato dai residenti a Novara, l’intervento in via San Tommaso d’Aquino

Come riporta la Polizia di Stato, la segnalazione è arrivata alla Sala Operativa della Questura intorno alle 22:00.

Gli abitanti dello stabile avevano notato l’uomo mentre si allontanava in fretta dall’interno e gli avevano chiesto cosa ci facesse lì, ricevendo una giustificazione che non li ha convinti.

All’arrivo delle Volanti era già immobilizzato.

Le chiavi rubate dall’auto e i cassetti rovistati

Gli accertamenti hanno ricostruito che poco prima da un’autovettura erano state portate via alcune chiavi, tra cui quelle di casa di uno dei residenti.

L’arrestato aveva con sé un mazzo di chiavi, una delle quali apriva la porta dell’appartamento, e alcuni oggetti che il proprietario ha riconosciuto come suoi.

Nell’abitazione gli agenti hanno trovato cassetti aperti e rovistati e altri segni compatibili con la ricerca di oggetti di valore.

La colluttazione con i residenti e l’arresto

Quando i due residenti hanno cercato di trattenerlo in attesa della Polizia, l’uomo ha aggredito uno di loro e ha ingaggiato una colluttazione con entrambi per aprirsi la fuga.

È questa violenza, usata dopo il furto, a far scattare l’accusa di rapina impropria aggravata e l’arresto in flagranza.

Dopo le formalità l’uomo è stato accompagnato al Pronto Soccorso per un malessere e, una volta dimesso, portato nella Casa Circondariale di Novara.

IPA