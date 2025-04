Ladro catturato da due cittadini a Como: l'inseguimento a piedi, le minacce e l'arrivo della polizia

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto per furto aggravato e minacce il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Como. Un uomo di 54 anni, di origine tunisina e irregolare sul territorio, è stato fermato nella notte mentre rubava da un’auto in sosta nel centro storico. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione di alcuni cittadini.

Dettagli dell’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto intorno all’una e mezza della notte scorsa, nei pressi di piazza San Fedele, nel cuore di Como. La volante è stata dirottata sul posto dopo che il 112 aveva ricevuto la segnalazione di un cittadino che aveva notato un uomo rubare da un’auto parcheggiata in via Borsieri.

Il tentativo di fuga

Il proprietario dell’auto ha raccontato di aver sorpreso il 54enne mentre rovistava nei cassetti del veicolo. L’uomo, dopo averlo minacciato dicendo di essere armato, si è dato alla fuga in direzione di viale Varese. L’inseguimento a piedi è proseguito fino a piazza Cacciatori delle Alpi, dove un passante ha aiutato il proprietario dell’auto a bloccare il ladro, richiedendo nel frattempo l’intervento della Polizia.

Refurtiva e arresto

In piazza San Fedele, i due inseguitori sono riusciti a fermare il 54enne. Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato due paia di occhiali da sole di marca, del valore complessivo di circa 600 euro, sottratti dall’auto. L’uomo è stato portato in Questura, dove sono emersi i suoi precedenti penali. Dopo aver raccolto la denuncia e le testimonianze, è stato arrestato per furto aggravato e minaccia.

Prossimi passi legali

Le autorità stanno verificando se il 54enne possa essere collegato ad altri episodi criminosi simili avvenuti nella zona. Il Pubblico Ministero, informato delle attività svolte, ha disposto che l’uomo venga trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del processo, fissato per le ore 12.00. Per ulteriori dettagli, visita il sito della città di Como.

