Ladro entra in casa mentre il proprietario è in vacanza, lo vede dalle telecamere e chiama il 112: arrestato

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Si tratta di una delle paure più comuni dei vacanzieri fuori casa: essere derubati. Così in molti installano telecamere di videosorveglianza. Queste sono risultate utili a un uomo di Trofarello che, controllando l’interno della propria abitazione, ha scoperto uno sconosciuto aggirarsi nel suo salotto. Chiamato il 112, i carabinieri sono intervenuti e il ladro è scappato in moto. Dopo un inseguimento durato 4 km, il ladro ha perso il controllo del mezzo ed è stato arrestato.

Il furto in casa

È accaduto in un’abitazione di Trofarello, nel Torinese, verso le 9:30 del mattino: un ladro è entrato in un’abitazione dove erano presenti delle telecamere di videosorveglianza. Il proprietario, in vacanza, stava controllando le immagini dell’interno della propria abitazione quando ha notato uno sconosciuto aggirarsi tra il salotto e la camera da letto.

Immediata la chiamata al 112 e la risposta da parte dei carabinieri. Diverse pattuglie si trovavano nelle vicinanze e quindi hanno raggiunto la casa indicata dal proprietario in pochi minuti. Sono stati quindi in grado di sorprendere il ladro letteralmente con le mani nel sacco.

Questo, una volta individuati i militari, si è dato alla fuga in sella alla propria moto iniziando un inseguimento in pieno giorno tra le vie cittadine.

La fuga in moto

L’inseguimento si è protratto per diversi minuti. Il ladro infatti ha percorso circa 4 km, all’altezza di strada Sanda, prima di perdere il controllo del mezzo.

La caduta, però, non lo ha fermato e ha tentato di proseguire la fuga a piedi, nascondendosi nei campi circostanti.

I carabinieri lo hanno circondato. Anche diverse auto lo hanno inseguito e alla fine l’uomo è stato arrestato.

La dinamica del furto

I carabinieri hanno ricostruito la dinamica del furto. Pare che l’uomo, un 41enne italiano già noto alle forze dell’ordine, sia riuscito a introdursi nell’abitazione forzando un lucernario.

Aveva sottratto, prima che venissero requisiti dai carabinieri, diversi gioielli in oro e argento, collane, orologi e anelli e anche del denaro in contante.

Il ladro è stato prima accompagnato al pronto soccorso per le lesioni riportate dall’incidente avuto in moto ed è stato, dopo gli accertamenti, arrestato per il reato di furto aggravato. Al momento si trova nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino a disposizione dell’autorità giudiziaria.