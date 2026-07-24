Ladro ferito a Ramacca durante un furto in casa, il proprietario l'avrebbe accoltellato: prognosi riservata

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Un uomo di 37 anni è stato ferito gravemente a Ramacca, in provincia di Catania. Si tratterebbe di un ladro scoperto dal proprietario di un’abitazione, che durante una colluttazione con lui lo avrebbe accoltellato. Il ferito, originario dell’Europa dell’Est, è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Caltagirone, dove è piantonato perché in stato di arresto per furto in abitazione e lesioni personali aggravate.

Cos’è successo a Ramacca

Stando alla prima ricostruzione dei fatti riportata da ANSA, il proprietario dell’abitazione a Ramacca, nel Catanese, avrebbe sorpreso il ladro, incappucciato, mentre si trovava in casa.

Tra i due uomini sarebbe poi scaturita una violenta colluttazione, al culmine della quale il proprietario di casa, di 50 anni, avrebbe ferito l’intruso con un coltello da cucina.

La fuga del ladro, il ricovero in ospedale e l’arresto

Il ladro, che ha 37 anni ed è originario dell’Europa dell’Est, è fuggito dopo la colluttazione col proprietario dell’abitazione ma è stato poi rintracciato a poca distanza dai carabinieri di Palagonia.

Il ferito è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Caltagirone, dove è piantonato dal momento che è in stato di arresto per furto in abitazione e lesioni personali aggravate.

Stando a quanto riferito da Catania Today, l’uomo ferito e ricoverato in ospedale in stato di arresto avrebbe diverse precedenti di polizia.

Le indagini su quanto accaduto a Ramacca

Su quanto accaduto a Ramacca, come riportato da Live Sicilia, sono in corso gli accertamenti dei carabinieri allo scopo di ricostruire nel dettaglio la dinamica della vicenda e valutare, alla luce di quanto emerso nelle indagini, la posizione del proprietario dell’abitazione.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Ramacca per eseguire i primi accertamenti e i militari della Sezione investigazioni scientifiche del Nucleo investigativo di Catania per completare i rilievi tecnici.

La Procura di Caltagirone, competente per territorio, guidata dalla procuratrice Rosanna Casabona, ha aperto un’inchiesta sul caso.

L’episodio è avvenuto a distanza di pochi giorni dalla condanna definitiva a Marco Roggero a 14 anni e 9 mesi di reclusione per avere ucciso due rapinatori ed averne ferito un terzo il 28 aprile del 2021, vicenda che ha scatenato un acceso dibattito nel mondo della politica e nell’opinione pubblica in Italia.