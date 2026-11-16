Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Due persone sono state arrestate per tentato furto in abitazione ai danni di un’anziana di Casale Monferrato. I Carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione di un cittadino e hanno fermato i due complici, residenti in provincia di Caserta. Uno ha tentato la fuga lanciandosi dalla finestra e si è fratturato entrambe le caviglie.

L’ingresso in casa e l’intervento

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, i militari dell’Aliquota Operativa del NORM della Compagnia di Casale Monferrato hanno arrestato in flagranza un 55enne e un 17enne. I due hanno raggiunto l’abitazione a bordo di un’auto a noleggio: l’uomo è rimasto al volante con il compito di fare da palo, mentre il ragazzo è entrato con una scusa.

Una volta all’interno, il minorenne ha rovistato nelle stanze cercando la cassaforte e oggetti d’oro. L’anziana, intanto, è stata trattenuta al telefono da un terzo complice. La chiamata di un cittadino al 112 ha fatto intervenire una pattuglia, che ha sorpreso il giovane in casa.

Il tentativo di fuga e i provvedimenti

Alla vista dei militari, il ragazzo ha cercato di scappare lanciandosi da una finestra del primo piano, da circa sei metri di altezza, ma è stato bloccato. Il 55enne è invece fuggito inizialmente ad alta velocità in auto. Le ricerche, avviate subito dalle Centrali Operative, hanno consentito ai Carabinieri della Stazione di Trino, nel vercellese, di intercettare e fermare il veicolo poco dopo.

Le perquisizioni del mezzo e delle persone hanno accertato che dall’abitazione non è stato portato via nulla. In seguito alla caduta, il 17enne ha riportato la frattura di entrambe le caviglie: soccorso e trasportato in ambulanza all’ospedale di Vercelli, è stato poi affidato ai genitori, in attesa di ulteriori disposizioni del Tribunale per i Minorenni di Torino. Il 55enne, concluse le formalità, è stato trasferito alla Casa Circondariale di Vercelli e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.