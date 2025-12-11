Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto di monili d’oro e oggetti di valore, arresto e custodia cautelare in carcere: è questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Matera, dove un uomo è stato individuato e fermato per il furto avvenuto il 27 settembre scorso. L’indagine è stata resa possibile grazie al senso civico di una vicina e all’analisi delle immagini di videosorveglianza, che hanno permesso di ricostruire la dinamica e identificare il presunto responsabile.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato a Matera il 27 settembre. Un uomo, ora gravemente indiziato, si sarebbe introdotto in un’abitazione, sottraendo monili d’oro e altri oggetti di valore. Il colpo è stato messo a segno mentre i proprietari si trovavano in un vicino centro commerciale per fare acquisti.

Il ruolo decisivo della vicina di casa

Determinante, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, è stato il comportamento di una vicina di casa della coppia derubata. La donna, insospettita dalla presenza di uno sconosciuto che usciva dall’appartamento con un borsone in spalla, ha prontamente avvisato telefonicamente i proprietari. Il presunto ladro, accortosi di essere osservato, avrebbe salutato la donna, calato il cappuccio della felpa e raggiunto un’auto scura parcheggiata poco distante, dove lo attendevano altre due persone.

La scoperta del furto e le prime verifiche

Allertati dalla vicina, i proprietari sono tornati rapidamente al parcheggio del centro commerciale, dove hanno trovato la loro auto con la portiera forzata. All’interno, le chiavi di casa erano sparite, circostanza che ha permesso al ladro di introdursi nell’abitazione e compiere il furto.

L’attività investigativa della Polizia

La Squadra Mobile di Matera ha avviato un’articolata attività di indagine, supportata dall’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza installate nei pressi dell’abitazione. Grazie a queste riprese, gli agenti sono riusciti a ricostruire gli spostamenti dell’auto utilizzata dai malviventi e a raccogliere elementi utili all’identificazione del presunto autore del furto.

Le prove scientifiche e l’arresto

Un ulteriore passo avanti nelle indagini è stato compiuto grazie al lavoro della Polizia Scientifica, che ha confrontato le impronte digitali del sospettato con quelle rilevate durante il sopralluogo nell’appartamento derubato. La comparazione ha dato esito positivo, consolidando il quadro indiziario a carico dell’uomo.

L’ordinanza di custodia cautelare

Sulla base degli elementi raccolti, il G.I.P. del Tribunale di Matera ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato, che dovrà ora rispondere delle accuse di furto aggravato. L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto ai reati contro il patrimonio portate avanti dalle forze dell’ordine sul territorio.

IPA