Ladro muore dissanguato dopo una rapina in villa a Policiano (Arezzo), il proprietario aveva sparato in aria
Durante la fuga, l'uomo si sarebbe ferito scavalcando una recinzione. Altri due complici sono riusciti a dileguarsi. Indagano i carabinieri
Un tentativo di rapina finisce in tragedia a Policiano, in provincia di Arezzo. Un ladro è morto dissanguato dopo essere stato messo in fuga dal proprietario dell’abitazione, il quale avrebbe sparato un colpo di pistola in aria a scopo intimidatorio. L’uomo si sarebbe ferito mortalmente scavalcando una recinzione. Assieme a lui c’erano anche due complici, che però sono riusciti a dileguarsi nelle campagne circostanti.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO