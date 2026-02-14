NOTIZIE
Ladro muore dissanguato dopo una rapina in villa a Policiano (Arezzo), il proprietario aveva sparato in aria

Durante la fuga, l'uomo si sarebbe ferito scavalcando una recinzione. Altri due complici sono riusciti a dileguarsi. Indagano i carabinieri

maurizio perriello virgilio notizie

Maurizio Perriello

GIORNALISTA

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Un tentativo di rapina finisce in tragedia a Policiano, in provincia di Arezzo. Un ladro è morto dissanguato dopo essere stato messo in fuga dal proprietario dell’abitazione, il quale avrebbe sparato un colpo di pistola in aria a scopo intimidatorio. L’uomo si sarebbe ferito mortalmente scavalcando una recinzione. Assieme a lui c’erano anche due complici, che però sono riusciti a dileguarsi nelle campagne circostanti.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

