Ladro non si accorge delle videocamere, dopo il furto trova la polizia alla porta: 31enne arrestato a Trento

È di un arresto per furto in abitazione il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Trento. Un trentunenne georgiano è stato fermato in flagranza di reato mentre tentava di fuggire da un appartamento. L’intervento è avvenuto ieri mattina, quando una cittadina ha segnalato al 112 un’intrusione nel suo appartamento, rilevata grazie alle telecamere di videosorveglianza collegate al suo cellulare.

Intervento immediato delle Volanti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le Volanti della Questura sono intervenute prontamente all’indirizzo indicato. Giunti sul posto, gli agenti hanno visto un uomo uscire dal portone d’ingresso. Il tentativo di fuga del giovane, identificato come un cittadino georgiano di 31 anni con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, è stato vano. Gli agenti lo hanno subito raggiunto e fermato.

Refurtiva e strumenti da scasso

A seguito della perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di contanti, monili e orecchini, che la proprietaria di casa ha immediatamente riconosciuto come propri. Gli oggetti le sono stati già restituiti. Inoltre, sono stati sequestrati un cacciavite, coltellini multiuso e una chiave manomessa per aprire varie serrature, come avvenuto nel caso specifico, dato che non sono stati rinvenuti segni di effrazione.

Arresto e detenzione

È stato così disposto l’arresto in flagranza di reato per furto in abitazione. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il trentunenne è stato condotto in carcere, in attesa dell’udienza di convalida. L’operazione si è svolta nel giorno del 173° anniversario della Polizia di Stato, celebrato a Trento nella splendida cornice del Conservatorio F.A. Bonporti.

Fonte foto: IPA