Un uomo di 58 anni è stato arrestato per tentato furto in abitazione a Messina, dopo essere stato sorpreso dalla vittima e aver tentato la fuga. L’episodio si è verificato nella zona Paradiso nella mattinata di ieri, quando la Polizia di Stato è intervenuta prontamente su segnalazione al Numero Unico di Emergenza. L’arresto è stato eseguito in flagranza di reato e l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti delle Volanti è avvenuto nell’ambito delle consuete attività di controllo del territorio. La segnalazione di un estraneo all’interno di un’abitazione privata in località Paradiso ha fatto scattare l’allarme presso la Sala Operativa della Questura di Messina.

L’intervento della Polizia e la dinamica dei fatti

Secondo quanto ricostruito, la richiesta di aiuto è arrivata tramite il Numero Unico di Emergenza 1 1 2. Gli agenti delle Volanti, utilizzando i dispositivi luminosi e sonori in dotazione, si sono precipitati sul luogo indicato. Nei pressi della via Consolare Pompea, una donna visibilmente scossa e in lacrime, seduta al tavolo di un bar cittadino, ha attirato l’attenzione dei poliziotti. La donna, che si è poi rivelata essere la vittima del reato, ha immediatamente indicato agli operatori la presenza del presunto autore del furto ancora nei paraggi.

Il racconto della vittima

La donna ha raccontato agli agenti che, mentre si trovava da sola nella propria abitazione, precisamente in camera da letto, ha sentito dei rumori provenire dall’ingresso. Affacciandosi, ha notato la presenza di un uomo che teneva in mano il suo portafogli, appena sottratto dalla borsa lasciata su un mobile. L’uomo aveva già prelevato il denaro contante dal portafogli.

La fuga e il tentativo di nascondersi

Scoperto dalla proprietaria di casa, il malvivente ha abbandonato la refurtiva e si è dato alla fuga a piedi, inseguito dalla stessa vittima. La corsa si è conclusa poco distante, quando l’uomo ha cercato rifugio all’interno del bagno di un bar situato sulla via Consolare Pompea. È stato proprio lì che gli agenti lo hanno rintracciato, ancora affannato per il tentativo di fuga.

L’arresto e i precedenti dell’uomo

L’uomo, un cinquantottenne messinese già noto alle forze dell’ordine per furti e diversi tentativi di truffa, è stato arrestato in flagranza di reato. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato immediatamente sottoposto agli arresti domiciliari. In seguito al rito direttissimo, il giudice ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.

Le garanzie per l’indagato

Si ricorda che, come previsto dalla legge e sottolineato dalla Polizia di Stato, la persona arrestata è da considerarsi innocente fino a sentenza definitiva. Il procedimento giudiziario si svolgerà nel rispetto del contraddittorio tra le parti e delle garanzie difensive, e potrà concludersi anche con l’accertamento dell’assenza di responsabilità a carico dell’indagato.

Il contesto: la sicurezza a Messina

L’episodio si inserisce nel quadro delle attività di prevenzione e controllo del territorio che la Polizia di Stato svolge quotidianamente per garantire la sicurezza dei cittadini. L’intervento tempestivo degli agenti ha permesso di evitare che il furto andasse a buon fine e di assicurare alla giustizia una persona già segnalata per reati analoghi.

La collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine

Il caso dimostra ancora una volta l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine. La prontezza della vittima nel segnalare l’accaduto e la rapidità d’intervento degli agenti hanno consentito di bloccare il responsabile e restituire un senso di sicurezza alla comunità.

Conclusioni

L’arresto del cinquantottenne messinese per tentato furto in abitazione rappresenta un ulteriore risultato dell’impegno delle forze dell’ordine nella tutela della legalità. L’episodio, avvenuto nella zona Paradiso di Messina, sottolinea l’efficacia delle misure di controllo e la necessità di mantenere alta l’attenzione contro i reati predatori.

