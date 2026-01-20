Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato dalla Polizia di Stato un uomo italiano di 43 anni, sorpreso in flagranza di truffa aggravata ai danni di una donna anziana e per un tentativo di raggiro ai danni di un altro cittadino. L’arresto è avvenuto nella mattinata del 15 gennaio 2026 in diverse zone di Bologna, nell’ambito di un’operazione di controllo del fenomeno delle truffe agli anziani.

Operazione della Squadra Mobile: i dettagli dell’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile di Bologna ha condotto un’operazione mirata dopo aver ricevuto alcune segnalazioni su tentativi di raggiro tramite la linea 113. Gli agenti, impegnati in un monitoraggio rafforzato delle aree cittadine più colpite dal fenomeno delle truffe agli anziani, hanno individuato l’uomo nei pressi di via Procaccini. Il sospetto, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, si aggirava con fare circospetto all’interno di un complesso condominiale, attirando l’attenzione degli investigatori.

La dinamica dei fatti: pedinamento e intervento tempestivo

L’uomo, impegnato in una conversazione telefonica animata, si è spostato rapidamente tra via di Vincenzo e via Serlio, per poi salire su un autobus e raggiungere la zona di via del Porto. Gli agenti in borghese lo hanno seguito a distanza, osservando i suoi movimenti sospetti. Giunto davanti a un condominio, il sospetto ha citofonato insistentemente, chiedendo ripetutamente a una donna di aprire la porta. Dopo essere riuscito a entrare nello stabile, è rimasto all’interno per alcuni minuti, per poi scendere di corsa le scale nel tentativo di allontanarsi velocemente. Tuttavia, è stato immediatamente bloccato dagli operatori appostati all’esterno.

La vittima e il modus operandi della truffa

All’interno del condominio, i poliziotti hanno trovato una donna di 58 anni, residente nello stabile, in evidente stato di shock e confusione. La vittima ha raccontato agli agenti di essere stata contattata telefonicamente da un individuo che si spacciava per appartenente all’Arma dei Carabinieri. Con la scusa di una presunta rapina commessa con un’auto dalla targa clonata, coincidente con quella della donna, il truffatore l’ha convinta a raccogliere tutto il denaro contante e i gioielli presenti in casa per “evitare guai legali”. Poco dopo, un presunto “collega” del truffatore si è presentato alla porta della donna, che, agitata per quanto ascoltato, ha consegnato 1650 euro in contanti e diversi monili in oro. Fortunatamente, l’intervento tempestivo della Squadra Mobile ha permesso di bloccare l’uomo e recuperare l’intera refurtiva, restituita subito alla vittima.

Un tentativo di truffa sventato poco prima

Gli accertamenti successivi hanno permesso di ricostruire che, poco prima dell’arresto, lo stesso uomo aveva tentato un’ulteriore truffa in via Procaccini, questa volta ai danni di un uomo nato nel 1955. Anche in questo caso, il modus operandi prevedeva telefonate intimidatorie e la richiesta di consegnare denaro e preziosi a un presunto “delegato”. Tuttavia, la prontezza della potenziale vittima ha impedito che il raggiro andasse a buon fine, poiché l’uomo non ha permesso l’accesso all’abitazione del truffatore.

Il profilo dell’arrestato e il contesto delle indagini

L’uomo arrestato risulta essere un pluripregiudicato, già fermato in passato per truffe ai danni di anziani e sottoposto agli arresti domiciliari fino a marzo 2025. L’operazione della Squadra Mobile si inserisce in un più ampio piano di monitoraggio e contrasto alle truffe agli anziani, particolarmente attivo nei quartieri Bolognina, Porto e Navile, dove si registra una maggiore incidenza di questi reati. L’arresto di oggi rappresenta un ulteriore passo avanti nella lotta a questo fenomeno che colpisce le fasce più vulnerabili della popolazione.

Restituzione dei beni e rassicurazioni alle vittime

Tutti i beni sottratti alla donna sono stati recuperati e restituiti dalla Polizia di Stato, che ha voluto sottolineare l’importanza della collaborazione dei cittadini nel segnalare tempestivamente situazioni sospette. L’intervento rapido degli agenti ha permesso di evitare che il danno economico e psicologico per la vittima si aggravasse ulteriormente.

Il fenomeno delle truffe agli anziani a Bologna

Negli ultimi mesi, la Polizia di Stato di Bologna ha intensificato i controlli e le attività di prevenzione nelle aree più esposte al rischio di truffe ai danni di persone anziane. Le forze dell’ordine invitano la cittadinanza a mantenere alta l’attenzione e a non esitare a contattare il 113 in caso di sospetti, ricordando che nessun appartenente alle forze dell’ordine chiede mai denaro o preziosi a domicilio.

IPA