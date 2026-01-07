Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto per furto in abitazione a Parma. Un uomo di 39 anni, cittadino italiano con precedenti, è stato sorpreso in flagranza di reato e trattenuto in Questura, dopo essere stato individuato grazie alla segnalazione di un residente.

L’intervento tempestivo della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 14:30 del 30 dicembre, quando la Sala Operativa ha inviato una pattuglia delle Volanti presso un’abitazione in zona Pablo, a seguito di una chiamata che segnalava un furto in corso.

Gli agenti sono giunti rapidamente sul posto, dove hanno trovato due soggetti nei pressi dell’abitazione segnalata. Per ricostruire l’accaduto, i poliziotti hanno ascoltato il residente che aveva richiesto l’intervento: l’uomo ha raccontato di aver percepito rumori sospetti provenire dall’appartamento di fronte al suo. Insospettito, ha suonato il campanello e si è visto aprire la porta da un giovane, che senza fornire spiegazioni ha subito richiuso e si è dato alla fuga precipitosa.

La segnalazione del vicino e la fuga del sospetto

Il testimone ha riconosciuto nel fuggitivo la stessa persona che poco prima si aggirava con fare sospetto nel cortile dello stabile. Proprio questa circostanza lo ha spinto ad allertare la Polizia di Stato, che è intervenuta con prontezza e ha preso in custodia il sospetto. L’uomo è stato identificato come un cittadino italiano di 39 anni, già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti di polizia.

Le prove raccolte sul luogo del reato

Durante i successivi accertamenti, gli agenti in servizio a Parma hanno riscontrato che il vetro della finestra dell’appartamento era stato infranto, probabilmente per consentire l’accesso all’interno. Inoltre, il 39enne è stato trovato in possesso di un mazzo di chiavi di uno scooter, risultato appartenere alla proprietaria dell’abitazione presa di mira.

L’arresto e le misure cautelari

L’uomo è stato condotto in Questura e, al termine delle procedure di rito, arrestato in flagranza per furto in abitazione. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è stato trattenuto presso le Camere di sicurezza della Questura, in attesa del rito direttissimo. All’esito dell’udienza, il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di presentazione 3 giorni alla settimana, rinviando a una successiva udienza per la prosecuzione del procedimento relativo all’accusa.

