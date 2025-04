Ladro specializzato in rapine col coltello arrestato a Bolzano: aveva finto di essere libico per avere asilo

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di un arresto il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Bolzano, dove un cittadino marocchino di 23 anni è stato fermato per rapine e furti. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato catturato dopo un tentativo di fuga.

Arresto e condanne

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, gli investigatori della Sezione “Catturandi” della Squadra Mobile hanno arrestato B.C., un cittadino marocchino di 23 anni, già noto per numerosi precedenti penali legati a reati contro la persona e il patrimonio. L’arresto è avvenuto in seguito a un Ordine di Carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Bolzano per l’espiazione di una pena di 4 anni e 5 mesi per rapina aggravata in concorso, ricettazione, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale e lesioni volontarie aggravate.

Modus operandi

Il modus operandi di B.C. prevedeva l’individuazione di vittime in zone appartate della città, minacciandole con un coltello per sottrarre denaro, telefoni cellulari ed effetti personali. Recentemente, aveva diversificato le sue attività criminali, specializzandosi in razzie nei garage condominiali, causando danni significativi alle infrastrutture e depredando le vetture parcheggiate.

Fuga e cattura

Frequentatore abituale dei centri di emergenza freddo e dei bivacchi lungo il Fiume Isarco, B.C. è stato localizzato dalla Polizia. Dopo un tentativo di fuga, è stato fermato in via Roma, nei pressi del Ponte. In passato, era riuscito a evitare il rimpatrio ottenendo lo status di Asilo Politico, dichiarando falsamente di essere libico.

Conseguenze e commenti

Al termine degli atti di Polizia Giudiziaria, B.C. è stato associato alla Casa Circondariale di Bolzano. Il Questore Paolo Sartori ha emesso un Decreto di Espulsione che diverrà operativo alla scarcerazione. Sartori ha commentato l’arresto come un importante risultato nella lotta alla criminalità predatoria, sottolineando l’importanza di assicurare alla giustizia chi rifiuta di rispettare le leggi.

Fonte foto: IPA