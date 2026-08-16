Ladro tenta un furto in casa a Parma ma viene bloccato dai cani da guardia, chiama il 112 per chiedere aiuto

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Un ladro ha tentato di introdursi in una casa a Parma per compiere un furto ma non ha tenuto conto della presenza dei due cani da guardia presenti nell’abitazione. Intrappolato da due pastori del Caucaso, si è rifugiato sul tetto di un’auto e poi si è ferito durante la fuga. Chiamati i soccorsi del 118, è stato arrestato.

Il tentato furto e l’intervento dei cani

Un uomo di 34 anni si è introdotto in una casa di Parma, nel quartiere Pablo, per compiere un furto ma è stato bloccato da due cani da guardia di razza pastori del Caucaso.

L’episodio risale alla notte tra l’11 e il 12 agosto.

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Il 34enne, per sfuggire ai due animali, sarebbe salito su un armadio per poi uscire da una finestra, ma nel tentativo sarebbe rimasto ferito.

Si sarebbe poi rifugiato sul tetto di un’auto in giardino, restando lì per diverso tempo. Infine, approfittando i un momento di distrazione dei cani, sarebbe riuscito a uscire dall’abitazione.

La chiamata al 112

Perdendo sangue a causa della ferita, l’uomo ha chiamato il 112 dicendo di essere intrappolato in un’officina.

L’utenza è stata localizzata in un’area commerciale chiusa a Nord-Ovest della città, i militari lo hanno rintracciato in una via vicina, già assistito dal 118.

Durante l’identificazione è emerso un forte odore di stupefacente e gli agenti hanno deciso di perquisire il 34enne trovandogli un borsello circa 18 grammi di hashish, sequestrati dopo il narcotest.

La chiamata per il tentativo di furto

Poco prima di mezzanotte, i carabinieri sono intervenuti a pochi passi di distanza da dove avevano trovato l’uomo ferito, per un tentato furto in abitazione nel quartiere “Pablo”.

Su un armadio in casa sono state trovate delle tracce di sangue che hanno portato presto alla risoluzione del caso.

I militari hanno rintracciato il 34enne, nel frattempo portato al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore, e, visti i sospetti, hanno deciso di prelevare una garza con il suo sangue per la comparazione del Dna con le tracce trovate nella casa.

I risultati hanno decretato che l’uomo era colui che si era introdotto nell’abitazione ed è stato denunciato per tentato furto in abitazione e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.