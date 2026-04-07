Lady Gaga annulla concerto a Montreal per una "infezione respiratoria", annuncio del forfait preoccupa i fan

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Lady Gaga ha annullato il concerto del 6 aprile a Montreal per un’infezione respiratoria. L’artista si è scusata con i fan sui social, spiegando di non sentirsi in grado di garantire uno show all’altezza. Il tour dovrebbe concludersi il 13 aprile a New York, mentre tra i fan è cresciuta la preoccupazione.

Il forfait al concerto di Montreal

Brutto stop per Lady Gaga, costretta ad annullare a sorpresa il concerto del 6 aprile al Centre Bell di Montreal a causa di un peggioramento delle sue condizioni di salute.

L’artista, impegnata nelle ultime tappe del suo tour mondiale, aveva già infiammato il pubblico canadese con due show sold out il 2 e 3 aprile, ma non ha potuto portare a termine la terza data.

ANSA

Infezione respiratoria da curare

A comunicare la cancellazione è stata la stessa cantante attraverso le Instagram Stories, spiegando le ragioni della decisione:

“Da qualche giorno combatto contro un’infezione respiratoria e sto facendo tutto il possibile per riposare e riprendermi, ma la situazione è peggiorata” ha spiegato l’artista.

“Il mio medico mi ha fortemente sconsigliato di esibirmi oggi e, a dire il vero, non credo di potervi offrire la qualità di una performance che meritate”.

Le scuse di Lady Gaga

“So quanto sia deludente questa notizia e mi dispiace davvero tanto di avervi deluso” ha aggiunto Lady Gaga. “Chiedo scusa a tutti coloro che avevano programmato di venire a sostenermi. Essere a Montreal e esibirmi per voi giovedì e venerdì è stato magico e profondamente significativo. A tutti coloro che sarebbero dovuti venire stasera, sono profondamente addolorata e mi dispiace moltissimo”.

Lo stop forzato non ha cancellato però il tour. Secondo il calendario ufficiale, la tournée dovrebbe concludersi il 13 aprile con un grande evento al Madison Square Garden di New York, una delle location più iconiche al mondo per la musica live.

Fonti vicine all’organizzazione fanno sapere che lo staff medico sta monitorando costantemente le condizioni della cantante, con l’obiettivo di permetterle di recuperare in tempo per l’ultimo appuntamento.

I precedenti stop

Non è la prima volta che Lady Gaga è costretta a interrompere i suoi impegni artistici per motivi di salute. Nel corso della sua carriera, l’artista ha più volte affrontato problemi fisici importanti.

Nel 2017 fu costretta a cancellare diverse date del tour europeo a causa della fibromialgia, una patologia cronica che provoca dolori diffusi e affaticamento. Anche nel 2018 dovette rinviare alcuni concerti dello spettacolo Joanne World Tour, sempre per complicazioni legate alla stessa condizione.