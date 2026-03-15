Lameck Banda dimesso dopo il malore in Napoli - Lecce, nota dell'ospedale Cardarelli e come sta il calciatore

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Lameck Banda, giocatore del Lecce, si era accasciato a terra durante la sfida Napoli-Lecce. Interrotto il gioco, Banda era stato portato velocemente all’ospedale Cardarelli. Un malore improvviso, ma dopo diversi accertamenti è risultato tutto negativo. Così il calciatore è stato dimesso. A preoccupare durante il malore, le mani al petto. Tanti i tristi episodi in campo con simili dolori. Fortunatamente la causa sembra essere un colpo forte ricevuto all’addome.

Lameck Banda dimesso

Buone notizie per Lameck Banda. Dopo il malore in campo durante Napoli-Lecce, il calciatore era stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli. A preoccupare le dinamiche del malore, soprattutto perché lo sportivo si è portato le mani al petto.

Subito dopo la partita, a parlare per rassicurare i fan è stato Eusebio Di Francesco, che ha raccontato la preoccupazione per il ragazzo, ma ha da subito confermato che si sia trattato solo di una “brutta botta”.

Ha quindi riportato alla mente i tanti casi di malori improvvisi sul campo, che finiscono in tragedia con il cuore che smette di funzionare. “Ho avuto paura, sì, è stata una botta sul petto, sulla parte destra, credo che la situazione si risolverà al meglio”, ha aggiunto.

Il racconto di Antonio Conte

Anche Antonio Conte si è spaventato. Racconta di aver visto Banda accasciarsi a terra proprio di fronte a lui. Si è preoccupato perché anche lui ha notato che si portava le mani al petto.

Si è quindi precipitato in campo e ha chiesto i soccorsi. “Purtroppo di situazioni del genere ne abbiamo vissute in passato”, spiega.

Si dice confortato dalla notizia in merito alla condizione di salute positiva di Banda. Ha quindi aggiunto: “Gli auguriamo il meglio, anche perché la moglie aspetta un bambino“.

Cosa è accaduto

Lameck Banda ha passato tutta la notte all’ospedale Cardarelli. Per precauzione è stato sottoposto a diversi controlli. Sono tutti risultati negativi.

Controlli mirati soprattutto per il cuore, motivo di preoccupazione per moltissimi calciatori. Alla fine Banda ha avuto solo un colpo forte all’addome, ma l’aspetto positivo è che è rimasto cosciente per tutto il tempo.

Nel comunicato ufficiale del Lecce, pubblicato nella mattinata di domenica 15 marzo 2026, si legge che il calciatore è stato dimesso “questa mattina dall’ospedale Cardarelli dopo una serie di accertamenti che hanno dato esito negativo”.