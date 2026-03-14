Lameck Banda si accascia per un malore durante Napoli-Lecce, Antonio Conte entra in campo e chiama i soccorsi

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Momenti di paura allo stadio Maradona durante Napoli-Lecce di Serie A, quando l’attaccante Lameck Banda è crollato a terra all’87° minuto per un possibile malore, portandosi le mani al petto. Soccorso immediatamente dai medici, il calciatore dei salentini è stato trasportato all’ospedale Cardarelli. Secondo le prime informazioni si tratterebbe solo di una forte botta al torace: condizioni sotto osservazione ma non preoccupanti.

Paura nel finale di Napoli-Lecce

Grande apprensione nel finale della partita di Serie A tra il Napoli e il Lecce. A pochi minuti dal termine della gara allo stadio Maradona, l’attaccante del Lecce Lameck Banda si è improvvisamente accasciato sul terreno di gioco, portandosi le mani al petto e facendo temere un malore.

L’episodio si è verificato intorno all’87° minuto di gioco. Davanti a oltre 50 mila spettatori presenti sugli spalti, il calciatore zambiano si è fermato all’improvviso e si è piegato a terra, provocando l’immediata preoccupazione tra giocatori, staff e pubblico.

ANSA

Antonio Conte entra in campo

Tra i primi a rendersi conto della gravità della situazione è stato l’allenatore del Napoli, Antonio Conte, che si trovava a pochi metri dall’azione. Il tecnico azzurro ha immediatamente richiamato l’attenzione dello staff medico e della panchina, gesticolando con insistenza per accelerare l’intervento dei soccorritori.

Per diversi istanti allo stadio è calato un silenzio carico di tensione mentre i sanitari raggiungevano il giocatore per prestargli le prime cure direttamente sul campo.

I medici delle due squadre e il personale sanitario sono intervenuti rapidamente per verificare le condizioni del calciatore. Inizialmente si è temuto che Banda potesse aver perso conoscenza a causa di un malore improvviso. Dopo i primi controlli, il giocatore ha dato segnali di ripresa.

Successivamente l’attaccante è stato adagiato su una barella e trasportato fuori dal terreno di gioco fino all’ambulanza, tra gli applausi del pubblico che nel frattempo aveva seguito con grande apprensione la scena.

Come sta Lameck Banda

Il calciatore è stato quindi trasferito all’ospedale Cardarelli di Napoli per effettuare accertamenti medici approfonditi. Secondo quanto trapelato nelle ore successive alla partita, Banda resterà sotto osservazione durante la notte per precauzione, ma le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

Nel dopopartita a commentare l’accaduto è stato l’allenatore del Lecce, Eusebio Di Francesco, che ha rassicurato sulle condizioni dell’attaccante.

“Ci siamo un po’ preoccupati, ma sembra sia soltanto una brutta botta che lo ha condizionato” ha chiarito il tecnico. “Ho avuto paura, sì: è stato un colpo al petto, sul lato destro. Credo però che la situazione si risolverà al meglio”.

Anche Antonio Conte ha raccontato l’attimo in cui si è accorto del problema. “Ho visto Banda accasciarsi a terra, era proprio davanti a me. Mi sono preoccupato molto quando ho visto che si portava le mani al petto. Mi sono precipitato in campo e ho urlato per richiamare i soccorsi, perché purtroppo situazioni del genere le abbiamo già vissute in passato. Gli auguriamo il meglio, anche perché la moglie aspetta un bambino”.