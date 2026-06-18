Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 9 arresti e due aziende sequestrate il bilancio di una vasta operazione dei Carabinieri nel circondario di Lamezia Terme. Il blitz, eseguito su ordine del G.I.P. di Catanzaro, è stato condotto nelle province di Lamezia Terme, Vibo Valentia, Terni e Como e ha colpito un gruppo ritenuto responsabile di associazione mafiosa, usura, estorsione e altri gravi reati, con l’obiettivo di smantellare una rete di infiltrazioni criminali nei bandi pubblici e nel tessuto economico locale.

Operazione “ARTEMIS II”: i dettagli dell’intervento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione “ARTEMIS II” rappresenta la prosecuzione di un’indagine avviata nel novembre 2021 e culminata già il 7 novembre 2024 con 59 arresti nell’ambito della prima fase denominata “ARTEMIS”. In questa seconda tranche, le forze dell’ordine hanno dato esecuzione a un provvedimento cautelare in carcere nei confronti di 9 indagati, ritenuti presunti responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, usura, estorsione, corruzione, falso ideologico, turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, trasferimento fraudolento di valori, rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio, illecita concorrenza con minaccia o violenza e peculato.

Infiltrazioni nei bandi pubblici e controllo degli appalti

L’operazione ha interessato il territorio di Lamezia Terme e le province di Vibo Valentia, Terni e Como, coinvolgendo anche i Carabinieri Cacciatori “Calabria”. Le indagini hanno permesso di ricostruire le modalità con cui le cosche di ‘ndrangheta egemoni hanno imposto regole spartitorie nel business del taglio boschivo tra le province di Catanzaro e Vibo Valentia.

Le investigazioni hanno documentato una sistematica infiltrazione mafiosa negli apparati pubblici e nel tessuto economico legale dei territori di Maida, Cortale e Jacurso. In particolare, è stato accertato che le procedure di evidenza pubblica relative al settore dei tagli boschivi e all’aggiudicazione del servizio di refezione e mensa scolastica sono state alterate attraverso collusioni e mezzi fraudolenti.

Tre aste pubbliche per l’assegnazione di lotti boschivi sono state turbate: le prime due procedure sono fallite a causa delle minacce rivolte agli imprenditori concorrenti, mentre la terza è stata pilotata a favore di una ditta riconducibile al capo cosca, intestata fittiziamente a un prestanome. Anche l’appalto per la mensa scolastica è stato aggiudicato a una cooperativa gestita dalla consorteria, con pressioni e minacce rivolte sia al personale comunale che ai rappresentanti delle ditte concorrenti.

Estorsioni e usura: il metodo mafioso

Le indagini hanno messo in luce la complicità di alcuni pubblici ufficiali che, in cambio di favori, hanno fornito informazioni riservate sui bandi di gara, sui criteri di affidamento e sulle percentuali di ribasso delle offerte. Questi funzionari hanno anche offerto consulenza tecnica per la costituzione di cooperative sociali partecipanti alle gare per conto della ‘ndrina, diventando referenti stabili dell’organizzazione criminale.

Nel corso dell’inchiesta sono emersi gravi indizi relativi a due estorsioni con il cosiddetto metodo del “cavallo di ritorno”. Due cittadini, dopo aver subito il furto delle proprie auto da parte di soggetti di etnia rom, si sono rivolti al capo cosca che ha recuperato i veicoli in cambio di denaro.

È stata inoltre documentata la concessione di un prestito usurario di 15.000 € a un imprenditore locale del settore della ristorazione, con la promessa di restituzione di 20.000 € entro tre mesi, applicando un tasso di interesse del 133% sul trimestre, pari al 532% su base annua. A garanzia del debito sono stati richiesti assegni bancari post-datati.

Sequestri e misure cautelari

Contestualmente all’esecuzione delle 9 misure restrittive, i Carabinieri hanno proceduto al sequestro preventivo di due aziende: una impresa boschiva e una cooperativa sociale operante nel settore della refezione scolastica, entrambe riconducibili alla gestione della cosca. Sono stati inoltre sequestrati 5.700 €, ritenuti provento immediato dei reati di estorsione e corruzione contestati.

IPA