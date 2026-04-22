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Fuga all’alba e arresto in poche ore: è questo il riassunto dell’operazione condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lamezia Terme (Catanzaro), che hanno tratto in arresto un cittadino italiano di 42 anni evaso da una comunità terapeutica di Cittanova, dove si trovava agli arresti domiciliari per estorsione e porto d’armi od oggetti atti ad offendere aggravato. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, è stato rintracciato e fermato nella stessa giornata, con la misura cautelare aggravata e la traduzione in carcere disposta dall’Autorità Giudiziaria.

Le informazioni dalla Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato il 14 aprile, quando il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lamezia Terme ha arrestato un uomo di 42 anni che, nelle prime ore del mattino, era evaso dalla comunità terapeutica di Cittanova (RC). L’uomo si trovava nella struttura in regime di arresti domiciliari, in seguito a condanne per estorsione continuata con recidiva e porto d’armi od oggetti atti ad offendere aggravato.

L’evasione e la fuga verso Lamezia Terme

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per una lunga serie di precedenti, inclusi gravi reati contro la persona, ha lasciato la comunità terapeutica all’alba, facendo perdere le proprie tracce. Immediatamente, gli agenti del Commissariato di Lamezia Terme, in collaborazione con i colleghi di Cittanova, hanno avviato le ricerche, sfruttando sia l’esperienza investigativa sia lo scambio di informazioni tra i due uffici.

Le indagini e la localizzazione del fuggitivo

La fuga si è conclusa nel quartiere “Ciampa di Cavallo” di Lamezia Terme, dove l’uomo si era recato per incontrare una donna a cui era sentimentalmente legato, nel tentativo di sottrarsi alle ricerche delle forze dell’ordine. Grazie a una serrata attività di controllo del territorio e a un’efficace azione info-investigativa, i poliziotti sono riusciti a localizzare il fuggitivo in poche ore.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

L’intervento tempestivo degli operatori di polizia ha permesso di intercettare e arrestare l’uomo. Dopo le formalità di rito, il 42enne è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Lamezia Terme, che ha convalidato l’arresto. Successivamente, l’Autorità Giudiziaria competente ha disposto l’aggravamento della misura cautelare, ordinando la traduzione in carcere in regime di custodia cautelare.

IPA