Lamine Yamal con la bandiera della Palestina sul bus del Barcellona, i media di Israele contro il calciatore

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

L’attaccante del Barcellona Lamine Yamal ha sventolato una bandiera della Palestina durante la festa blaugrana per il 29esimo titolo della Liga conquistato dopo la vittoria contro il Real Madrid. Interpellato sulla questione, il presidente spagnolo Pedro Sànchez ha risposto in modo generico, ricordando che “la Spagna ha riconosciuto lo Stato di Palestina” e ne ha rivendicato il diritto di “esistere”. I media israeliani si sono scagliati contro il giocatore.

Yamal con la bandiera della Palestina alla festa del Barcellona

Grazie alla vittoria per 2 a 0 contro gli eterni rivali del Real Madrid arrivata domenica 10 maggio, il Barcellona ha conquistato il suo 29esimo titolo della Liga.

La squadra blaugrana allenata da Hansi Flick ha celebrato il successo sfilando per le strade della città a bordo di un bus scoperto. In questa occasione la stella del Barcellona, Lamine Yamal, ha sventolato la bandiera della Palestina, testimoniando in questo modo la sua vicinanza al popolo di Gaza.

ANSA

Il commento del presidente spagnolo Pedro Sànchez

La decisione di Lamine Yamal di mostrare la bandiera della Palestina durante i festeggiamenti del Barcellona per la vittoria della Liga ha fatto scalpore.

Durante un’apparizione pubblica congiunta con il Segretario Generale dell’OMS, Tedros Adhanom, al presidente spagnolo Pedro Sànchez è stato chiesto un commento sulla vicenda.

Come riportato dal Mundo Deportivo, Sànchez ha replicato in maniera generica, ricordando che “la Spagna ha riconosciuto lo Stato di Palestina” e ne ha rivendicato il diritto di “esistere”.

I media israeliani contro Lamine Yamal per la bandiera della Palestina

Mostrando la bandiera della Palestina dal bus della festa del Barcellona, Lamine Yamal ha attirato su di sé le critiche dei media israeliani.

Il canale israeliano Channel 12 ha attaccato il giovane attaccante del Barcellona per aver “usato l’occasione calcistica per esprimere la sua posizione politica“, aggiungendo che mentre gli altri giocatori blaugrana festeggiavano indossando sciarpe da club, Lamine Yamal festeggiava con la bandiera palestinese “in contrasto con il resto dei suoi compagni di squadra”.

Anche il quotidiano israeliano Yedioth Ahronoth ha criticato il gesto di Yamal, ricordando che non è la prima volta che la stella del Barcellona esprime opinioni politiche.