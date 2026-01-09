Lamisha Musonda sta "combattendo per sopravvivere", lo straziante post social dell'ex calciatore del Chelsea

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Lotta tra la vita e la morte Lamisha Musonda, ex giocatore belga con un passato anche nelle file del Chelsea. A raccontarlo sui social è stato lo stesso 33enne sotto una serie di foto con la maglia dei Blues, dell’Anderlecht e con la famiglia pubblicate sul suo profilo. “Mi rendo conto che mi restano pochi giorni” ha scritto in uno di questi post, che sta avendo grande risonanza in Inghilterra e nel mondo del calcio, in cui però non specifica il male di cui è affetto.

Il mistero della malattia di Lamisha Musonda

Ritirato nel 2020 dopo una carriera trascorsa soprattutto tra Belgio e Serie B spagnola, Musonda ha rivelato di essere sparito dai social a causa di problemi di salute che hanno reso gli ultimi due anni “particolarmente difficili e impegnativi”, in un post con alcune sue immagini ai tempi delle giovanili bianco-viola.

“Mentre mi rendo conto che mi restano pochi giorni, mi rendo anche conto di avere un sacco di persone al mio fianco e conserverò sempre i ricordi. La vita è dura ma il panorama è grande” ha scritto nel suo messaggio.

Il post con la maglia del Chelsea

Dopo i primi passi nella primavera dell’Anderlecht, l’ex centrocampista ha militato dal 2012 al 2014 nelle giovanili del Chelsea, guidato all’epoca prima dall’allenatore spagnolo Rafa Benitez e poi da José Mourinho.

Con un precedente post pubblicato sul profilo Instagram a distanza di diverso tempo, Musonda aveva già affidato ai social un messaggio straziante a corredo di alcune foto proprio con la maglia dei Blues: “La vita ha così tanti alti e bassi e nessuno conosce davvero il dolore che stai affrontando. Sono stati due anni duri ed estenuanti per me. Ho dovuto capire che la mia salute è in condizioni critiche e ora sto solo combattendo per sopravvivere“, si legge.

Il 33enne ex calciatore belga non ha specificato le sue condizioni, ma ha annunciato “con grande tristezza” di lottare “per recuperare la salute”.

Musonda ha infine espresso il desiderio di essere ricordato “come qualcuno che non si è innamorato delle adulazioni. Ma delle brave persone che ho incontrato lungo il cammino… i compagni di squadra, gli insegnanti, gli allenatori, gli autisti degli autobus… È per loro che combatto e resto forte. Vinciamo ogni giorno”.

Il messaggio di Romelu Lukaku

Tra i tanti commenti di supporto al calciatore belga, anche quello di un connazionale ed ex compagno di club, l’attaccante del Napoli Romelu Lukaku: “Coraggio Lamisha. Siamo con te”, ha scritto il centravanti che ha fatto la storia della nazionale dei Diavoli rossi.

A inviare un messaggio di sostegno e vicinanza a Musonda anche l’ex amministratrice delegata del Chelsea, Marina Granovskaia: “Spero sinceramente che tu riesca a superare i tuoi problemi di salute! Pensa a te e alla tua famiglia”.