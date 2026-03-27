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Due tifosi sono stati denunciati e altri due sanzionati a seguito di episodi di accensione di artifici e comportamenti violenti durante la partita U.S. Cremonese – A.C. Milan, avvenuta il primo marzo allo stadio Zini di Cremona. Gli episodi sono stati ricostruiti e i responsabili identificati grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza e ai controlli della Polizia di Stato.

Le indagini della Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la “Squadra Tifoserie” della Digos di Cremona ha svolto un’attenta attività investigativa per prevenire e contrastare comportamenti illeciti e violenti durante le manifestazioni sportive.

In occasione dell’incontro di calcio tra U.S. Cremonese e A.C. Milan, che si è tenuto il primo marzo presso lo stadio Zini, sono stati registrati due episodi distinti che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Accensione di fumogeni nel settore ospiti

Il primo episodio si è verificato all’interno del settore ospiti dello stadio. Grazie a un’analisi incrociata delle immagini provenienti dal sistema di videosorveglianza e da quelle realizzate dalla Polizia Scientifica della Questura di Cremona, è stato possibile individuare due tifosi milanisti responsabili del posizionamento e dell’accensione di fumogeni nei pressi di uno dei boccaporti della curva nord.

L’identificazione dei due sostenitori rossoneri è stata resa possibile anche attraverso la comparazione delle immagini dei tornelli di accesso al settore ospiti, che registrano il codice del tagliando nominativo di ingresso allo stadio. I due tifosi sono stati quindi denunciati per accensione di artifici all’interno di un complesso sportivo e nei loro confronti sono stati emessi provvedimenti Daspo. Inoltre sono state adottate sanzioni amministrative per violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo.

Lite tra tifosi nel settore Distinti

Il secondo episodio ha avuto luogo nel settore Distinti. Subito dopo la realizzazione del primo gol da parte della squadra del Milan, alcuni bicchieri di birra sono stati lanciati in direzione di un gruppo di tifosi che stavano esultando.

Questo gesto ha provocato un diverbio tra due uomini, rendendo necessario l’intervento degli steward che sono riusciti a separarli e a evitare che la situazione degenerasse ulteriormente.

I due uomini sono stati successivamente identificati dal personale della Digos di Cremona e, a seguito del loro comportamento, sono stati sanzionati per violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo.

IPA