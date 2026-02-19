Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto presso lo scalo ferroviario di Soresina (Cremona), dove un ragazzo di 14 anni è stato fermato per minaccia, resistenza a pubblico ufficiale, porto di oggetti atti ad offendere e attentato alla sicurezza dei trasporti. L’episodio si è verificato il 16 febbraio intorno alle 16.00, quando un gruppo di giovani è stato segnalato mentre lanciava sassi contro un treno in corsa, mettendo a rischio la sicurezza pubblica.

Lancio di sassi contro un treno: un gesto che poteva avere gravi conseguenze

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’intervento è scattato dopo che il numero di emergenza 112 ha ricevuto diverse segnalazioni riguardo la presenza di alcuni ragazzi intenti a compiere un gesto estremamente pericoloso presso la stazione ferroviaria di Soresina.

Secondo quanto ricostruito, un gruppo di giovani si trovava nei pressi dei binari e ha iniziato a lanciare pietre contro un convoglio in transito. Un comportamento che, come sottolineato dalle forze dell’ordine, va ben oltre la semplice bravata: il lancio di sassi contro un treno in corsa rappresenta un rischio concreto per l’incolumità dei passeggeri e del personale di bordo, oltre a poter causare danni materiali ai mezzi ferroviari.

L’intervento dei Carabinieri e l’arresto del minore

I militari della Stazione di Castelverde sono intervenuti rapidamente sul posto e sono riusciti a individuare e fermare il presunto responsabile, un ragazzo di 14 anni, nelle immediate vicinanze dello scalo ferroviario. Durante le procedure di identificazione, la situazione si è fatta tesa: il giovane, riconosciuto come l’autore del gesto, ha assunto un atteggiamento ostile, arrivando a spintonare e minacciare i Carabinieri nel tentativo di sottrarsi al controllo.

Le accuse: minaccia, resistenza e porto di oggetti atti ad offendere

Nel corso della perquisizione personale, i militari hanno rinvenuto addosso al ragazzo un cutter di grosse dimensioni, che è stato immediatamente sequestrato. Questo elemento ha aggravato ulteriormente la posizione del minore, già accusato di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, oltre che di porto di oggetti atti ad offendere e attentato alla sicurezza dei trasporti.

Le conseguenze dell’episodio e le misure adottate

Fortunatamente, l’episodio si è concluso senza feriti. Il giovane è stato accompagnato presso la caserma di Castelverde e successivamente arrestato. In attesa dell’udienza di convalida, il minore è stato trasferito presso una comunità nella provincia di Brescia.

IPA