Lanciano, auto sulla folla al corteo del 25 aprile: c'è una vittima

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Il corteo per il 25 aprile si è trasformato in tragedia a Lanciano (Chieti). Un’auto è uscita di strada e ha travolto un gruppo di persone che partecipavano alla manifestazione per il giorno della Liberazione. Una persona è morta e almeno due sono rimaste ferite.

Auto sul corteo del 25 aprile

Una macchina guidata da un uomo ha imboccato a folle velocità una discesa falciando diversi pedoni che stavano partecipando alla celebrazione organizzata a Lanciano per il 25 aprile nell’area del monumento dei caduti.

L’auto è finita contro un altro veicolo e il bilancio è di un morto e almeno due feriti.

Fonte foto: © 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà

Lanciano, in provincia di Chieti, in Abruzzo, dove è avvenuto l’incidente

Alla guida dell’auto un uomo di 80 anni, che potrebbe essere stato colpito da un malore e aver perso così il controllo del mezzo.

Morto un uomo di 81 anni

La vittima è un uomo di 81 anni, Gabriele Mastrangelo, un carabiniere in congedo. L’uomo è stato sbalzato sulla strada ed è morto sul colpo.

Tra le persone rimaste ferite ci sono due donne, che sono state ricoverate in ospedale. Anche il conducente è ferito ed è stato ricoverato con un trauma cranico.

Tra i feriti lievi c’è anche un ex amministratore locale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 con diverse ambulanze e un elicottero del 118.

Il luogo dell’incidente

L’incidente è avvenuto in Piazza della Pietrosa, dove un gruppo di persone dal monumento ai martiri Lancianesi si stava dirigendo verso piazza Plebiscito per unirsi alle cerimonie istituzionali nel cuore del centro storico.

A prestare i primi soccorsi è stato Mauro Pupillo, per diversi anni primario di diabetologia, oggi in pensione, e già sindaco di Lanciano per 10 anni.

Davide Faraone ed Enrico Borghi, vicepresidenti di Italia Viva, hanno scritto una nota sull’accaduto. “La notizia del manifestante morto e delle due ferite a Lanciano, travolte da un’auto mentre partecipavano a un corteo per il 25 aprile riempie di dolore.

Alla famiglia della persona scomparsa e ai feriti va tutta la vicinanza della comunità di Italia Viva”, concludono.