Eseguiti tre arresti a Padova. I fermati, tutti con precedenti per reati in materia di sostanze stupefacenti e reati contro il patrimonio, sono stati sorpresi mentre cercavano di disfarsi della droga durante un controllo di routine.

Il controllo e il tentativo di fuga

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il pomeriggio di lunedì 12 gennaio un equipaggio delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha notato un’autovettura con targa slovena aggirarsi con fare sospetto nel quartiere sud di Padova. A bordo viaggiavano tre persone che, alla vista degli agenti, hanno tentato di eludere il controllo accelerando e imboccando alcune strade laterali rispetto alla via principale.

Dopo pochi minuti, la fuga si è conclusa in una strada senza uscita, dove i tre sono stati costretti a fermarsi. Gli agenti hanno quindi proceduto al controllo dei documenti dei presenti.

Il lancio dell’involucro e il recupero della droga

Durante le verifiche, i poliziotti hanno notato che dall’auto veniva lanciato un grosso involucro bianco, finito all’interno del giardino privato di un’abitazione oltre il marciapiede. Per garantire la sicurezza delle operazioni, è stato richiesto l’intervento di un’altra Volante.

Gli agenti hanno contattato il proprietario dell’abitazione e recuperato l’involucro, che, sottoposto a narcotest negli uffici della Questura, è risultato contenere cocaina in un unico sasso per un peso di circa 49 grammi. Inoltre, sotto il sedile del guidatore è stato rinvenuto un altro piccolo involucro con la stessa sostanza.

L’identificazione dei fermati

Al termine degli accertamenti, i tre sono stati accompagnati presso gli uffici della Questura di Padova per l’identificazione. Si tratta di un 29enne cittadino albanese regolare in Italia, con precedenti per reati in materia di sostanze stupefacenti e reati contro il patrimonio; un 42enne rumeno con precedenti contro il patrimonio e già segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti; e un 19enne cittadino tunisino, irregolare in Italia, senza fissa dimora, con precedenti penali e di polizia per lesioni e stupefacenti.

L’autovettura utilizzata dai tre è risultata intestata a una società di autonoleggio slovena.

Gli arresti e le misure amministrative

All’esito delle perquisizioni e dopo aver sequestrato la droga, i tre sono stati arrestati in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso tra loro. Sono stati posti a disposizione della Procura della Repubblica di Padova in attesa del giudizio per direttissima.

Considerata la gravità dei fatti, il Questore della provincia di Padova, Marco Odorisio, ha attivato l’Ufficio Immigrazione per la revoca del permesso di soggiorno del cittadino albanese. Per il cittadino tunisino irregolare è stato disposto l’accompagnamento presso un CPR, mentre per il cittadino rumeno, comunitario, è stato avviato il procedimento di allontanamento dal territorio nazionale per pericolosità sociale.

