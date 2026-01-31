Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre tifosi sono stati raggiunti dai provvedimenti di Divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO) su decisione del Questore di Trapani dopo gli episodi di violenza avvenuti durante una partita di calcio. I provvedimenti sono stati emessi per prevenire il ripetersi di simili comportamenti e tutelare l’ordine pubblico.

Tre provvedimenti di Daspo a Trapani

Il Questore di Trapani, Giuseppe Felice Peritore, ha firmato tre provvedimenti di DASPO nei confronti di tifosi trapanesi.

La decisione è stata presa nell’ambito delle attività di prevenzione della violenza durante le manifestazioni sportive, con particolare attenzione agli episodi che si sono verificati nel corso di una partita di calcio.

I fatti durante la partita Trapani-Sorrento

Il provvedimento trae origine dagli eventi accaduti il 18 Gennaio, in occasione dell’incontro di calcio F.C. Trapani 1905 – Sorrento Calcio 1945, valido per il Campionato di serie C Girone C.

Intorno al 18° minuto di gioco alcuni tifosi del Trapani, posizionati nel settore Curva Locali, si sono resi responsabili dell’accensione e del lancio di numerosi fumogeni e petardi all’interno del campo da gioco. Molti di questi artifizi sono finiti nella cosiddetta area piccola, vicino al portiere della squadra di casa.

Conseguenze per la sicurezza e la partita

Il lancio massiccio di fumogeni e petardi ha provocato il danneggiamento del manto erboso e ha messo in serio pericolo l’incolumità degli stewards e dei giocatori.

A causa di questi episodi il Direttore di Gara ha deciso di sospendere temporaneamente l’incontro per garantire la sicurezza di tutti i presenti.

Le indagini della DIGOS e della Divisione Anticrimine

Le indagini condotte dalla DIGOS e l’approfondita istruttoria della Divisione Anticrimine della Questura di Trapani hanno permesso di identificare i tifosi responsabili delle condotte pericolose.

Grazie a queste attività investigative è stato possibile emettere i treprovvedimenti di DASPO. Le forze dell’ordine hanno inoltre comunicato che sono ancora in corso ulteriori accertamenti per individuare eventuali altri responsabili coinvolti negli episodi di violenza.

Motivazioni e finalità dei provvedimenti

Il Questore ha sottolineato che i comportamenti dei tifosi hanno rappresentato una reale minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il DASPO come strumento di prevenzione

Il DASPO rappresenta uno strumento giuridico efficace sia per la prevenzione di comportamenti potenzialmente pericolosi sia per la tutela dell’ordine pubblico.

Attraverso queste azioni la Questura di Trapani mira a garantire il rispetto della legge durante le manifestazioni sportive e a contrastare ogni forma di violenza e disordine sociale.

