Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Nove ultras sono stati identificati e sono stati emessi diversi provvedimenti di DASPO, questo il bilancio delle indagini condotte dalla Polizia di Stato in seguito alle contestazioni avvenute allo stadio “Falcone Borsellino” di Paternò (Catania) durante la partita Paternò-Messina dello scorso 1 febbraio. Gli episodi sono stati determinati da un clima di tensione tra la tifoseria e la proprietà del club, culminato nel lancio di fumogeni e nella sospensione della gara.

Le indagini dopo la partita a Paternò

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano (Catania) hanno portato avanti un’attività investigativa che ha permesso di identificare nove ultras del Paternò Calcio, tra cui anche alcuni giovanissimi.

Questi tifosi si sono resi protagonisti di ripetuti episodi di accensione e lancio di fumogeni sugli spalti della tribuna B e in campo, durante la partita Paternò-Messina, valida per il campionato di serie D, girone I.

Le contestazioni e i rischi per la sicurezza

Le azioni degli ultras hanno determinato un serio pericolo per le squadre presenti sul terreno di gioco. In più occasioni, l’arbitro è stato costretto a interrompere l’incontro sportivo per ben due volte, a causa della presenza di fumogeni e della conseguente mancanza di condizioni di sicurezza.

Questi episodi non sono stati isolati: già durante la partita Paternò-Gela del 16 novembre scorso si era verificato un fitto lancio di fumogeni in campo che aveva portato alla sospensione temporanea della gara. Analoghi comportamenti si erano registrati anche nel match Paternò-Savoia del 18 gennaio, quando erano stati lanciati diversi petardi contro la squadra di casa.

L’identificazione dei responsabili

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, gli agenti della Polizia Scientifica del Commissariato di Adrano, presenti allo stadio per garantire l’ordine pubblico, sono riusciti a individuare l’autore principale dei gesti, un ragazzino con età inferiore ai 14 anni.

Il minore è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per il suo coinvolgimento nei fatti. Insieme a lui, altri tre minori e cinque maggiorenni sono stati identificati grazie all’analisi delle immagini raccolte durante la partita Paternò-Messina. Tutti sono stati denunciati alle Procure competenti per possesso e utilizzo di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive, con la presunzione di innocenza che resta valida fino a eventuale condanna definitiva.

I provvedimenti adottati: DASPO per i tifosi

Alla luce delle condotte accertate il Questore di Catania ha emesso per tutti i responsabili il DASPO, il provvedimento che vieta l’accesso alle manifestazioni sportive.

Per i maggiorenni la durata del divieto è di 2 anni, mentre per i minori è di un anno. Il DASPO rappresenta una misura preventiva volta a garantire la sicurezza negli stadi e a contrastare fenomeni di violenza e intemperanza durante gli eventi sportivi.

IPA