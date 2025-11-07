Landini propone una tassa per prelevare l'1% ai 500 mila italiani più ricchi, "avremmo 26 miliardi di euro"
Maurizio Landini lancia lo sciopero generale della Cgil per protestare contro la Manovra e rilancia la proposta di una tassa patrimoniale per i ricchi
Maurizio Landini rilancia la patrimoniale. Il segretario della Cgil ha garantito “26 miliardi di euro” in più da spendere nella Manovra all’esame in Parlamento, se si prelevasse l’1% del patrimonio dei 500mila italiani più ricchi. La proposta si ripresenta nelle pieghe della contrapposizione tra il Governo e il numero 1 del sindacato sulla legge di Bilancio, contro la quale ha proclamato un nuovo sciopero generale.
La tassa sui ricchi di Landini
Landini ha riproposto l’idea del contributo di solidarietà all’1% da parte dei milionari in Italia davanti all’assemblea dei delegati della Cgil, presenti al Palasport di Firenze proprio per discutere la Manovra.
“Stiamo parlando di 500mila persone che sono ricche: stiamo dicendo che, per chi ha una ricchezza superiore ai 2 milioni, basterebbe un loro contributo al fisco di un 1% per poter avere 26 miliardi da investire nella sanità, per le assunzioni, sulla scuola, per aumentare gli stipendi a tutte le persone” ha spiegato il segretario del sindacato.
Il segretario della Cgil Maurizio Landini prima dell’intervento sulla manifestazione contro la Manovra a Roma, il 25 ottobre
La patrimoniale
Quello della patrimoniale è un tabù su cui il sindacalista batte da settimane e che non ha avuto paura di lanciare come sfida al Governo, portando l’idea della tassa ai ricchi anche nel tavolo di confronto a Palazzo Chigi sulla Manovra.
Landini ha già spiegato che la proposta rientrerebbe nelle nuovi paletti economici stabiliti dall’Unione europea, per aumentare la spesa a sostegno di lavoro, welfare, salari, pensioni e investimenti.
Lo sciopero generale del 12 dicembre
Nel testa a testa con il Governo sulla legge di Bilancio, Maurizio Landini ha lanciato lo sciopero generale deciso dall’assemblea della Cgil il 12 dicembre, ribadendo come il sindacato ritenga “ingiusta” la Manovra e chiedendo un cambiamento.
“L’emergenza fondamentale in questo momento è il salario – ha detto il segretario, elencando anche gli altri interventi necessari secondo il sindacato – c’è bisogno di aumentare i salari, questa Manovra non lo fa”.