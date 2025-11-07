Landini propone una tassa per prelevare l'1% ai 500 mila italiani più ricchi, "avremmo 26 miliardi di euro"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Maurizio Landini rilancia la patrimoniale. Il segretario della Cgil ha garantito “26 miliardi di euro” in più da spendere nella Manovra all’esame in Parlamento, se si prelevasse l’1% del patrimonio dei 500mila italiani più ricchi. La proposta si ripresenta nelle pieghe della contrapposizione tra il Governo e il numero 1 del sindacato sulla legge di Bilancio, contro la quale ha proclamato un nuovo sciopero generale.

La tassa sui ricchi di Landini

Landini ha riproposto l’idea del contributo di solidarietà all’1% da parte dei milionari in Italia davanti all’assemblea dei delegati della Cgil, presenti al Palasport di Firenze proprio per discutere la Manovra.

“Stiamo parlando di 500mila persone che sono ricche: stiamo dicendo che, per chi ha una ricchezza superiore ai 2 milioni, basterebbe un loro contributo al fisco di un 1% per poter avere 26 miliardi da investire nella sanità, per le assunzioni, sulla scuola, per aumentare gli stipendi a tutte le persone” ha spiegato il segretario del sindacato.

La patrimoniale

Quello della patrimoniale è un tabù su cui il sindacalista batte da settimane e che non ha avuto paura di lanciare come sfida al Governo, portando l’idea della tassa ai ricchi anche nel tavolo di confronto a Palazzo Chigi sulla Manovra.

Landini ha già spiegato che la proposta rientrerebbe nelle nuovi paletti economici stabiliti dall’Unione europea, per aumentare la spesa a sostegno di lavoro, welfare, salari, pensioni e investimenti.

Lo sciopero generale del 12 dicembre

Nel testa a testa con il Governo sulla legge di Bilancio, Maurizio Landini ha lanciato lo sciopero generale deciso dall’assemblea della Cgil il 12 dicembre, ribadendo come il sindacato ritenga “ingiusta” la Manovra e chiedendo un cambiamento.

"L'emergenza fondamentale in questo momento è il salario – ha detto il segretario, elencando anche gli altri interventi necessari secondo il sindacato – c'è bisogno di aumentare i salari, questa Manovra non lo fa".