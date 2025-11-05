Lapsus di Bruno Vespa durante l'intervista a Guido Crosetto: "Armi e aiuti alla Russia", "Non hanno bisogno"

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Martedì 4 novembre Bruno Vespa ha ospitato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel suo programma Cinque Minuti in onda su Rai 1. Lo ha fatto in occasione della giornata che celebra l’Unità Nazionale e le Forze Armate, parlando quindi anche dei contingenti italiani in giro per il mondo e degli aiuti all’Ucraina. Proprio sul tema della guerra con la Russia, Vespa è inciampato su un lapsus legato alle armi inviate non a Kiev ma a Mosca, a cui Crosetto ha risposto in maniera ironica: “Non ne ha bisogno, produce da sola più di tutta la Nato”.

Il contingente a Gaza

Bruno Vespa ha subito chiesto al ministro quanti siano gli italiani impegnati a Gaza e cosa si aspetta dalla tregua.

Guido Crosetto ha replicato dicendo che al momento ci sono 8 carabinieri al valico di Rafah, e che l’Italia ha dato la disponibilità ad aiutare sotto diversi aspetti, o con assetti sanitari, o con l’addestramento delle forze di polizia che dovranno presidiare il territorio, o sulla parte di sminamento: “Muovere le macerie e sminare Gaza richiederà qualche decennio in quantità sia di materiale bellico sia di macerie”.

L’Italia non ha intenzione di inviare al momento altri soldati sul campo perché non ci sono “garanzie di sicurezza, non voglio mandare i militari italiani in luoghi dove possono perdere la vita senza portare nessun altro risultato”.

E sulla tregua: “Andrà avanti e indietro: un passo avanti, due avanti e uno indietro, per anni e anni. Le ferite tra Stati o tra comunità non guariscono come quelle tra esseri umani e famiglie, sono destinate a durare anni. Guardi solo il Kosovo, sono 30 anni che abbiamo un contingente e non è ancora normalizzata la situazione. Ci vorranno anni, ma una volta che ci sarà la tregua consolidata e poi la pace almeno sarà una situazione vivibile, non come quella che abbiamo vissuto negli ultimi anni”.

Provocazioni dalla Russia

Si è passati poi al tema della Russia e alle provocazioni di Maria Zakharova, portavoce del Ministero degli Esteri.

Bruno Vespa si è fatto scappare a un lapsus: “La Russia continua a provocarci in ogni modo, ma noi stiamo per approvare il 12° pacchetto di aiuti, anche militari, alla Russia…”.

Crosetto ovviamente lo ha corretto subito: “Alla Russia no, all’Ucraina. La Russia non ne ha bisogno perché produce da sola più di tutta la Nato, se la cavano da soli“.

Il titolare della Difesa ha poi proseguito dicendo che “ogni giorno sul confine russo-ucraino muoiono oltre 1500 persone tra russi e ucraini, ogni giorno. Domani sera, quando lei sarà alla prossima puntata, ci saranno 1500 ragazzi russi o ucraini in meno, dopo domani altri 1500, il giorno dopo altri 1500, in una follia a cui si può mettere fine in un modo semplice. Basta un ‘fine’ da parte di Putin e immediatamente terminerebbe questo sterminio. Non ha forse interesse ancora di farlo, no.

Quante persone servono alla Difesa

Guido Crosetto ha poi sottolineato che i 170 mila militari appartenenti alla Difesa, oggi, non bastano:

“Il modello della legge 244 che era 170 mila era fatto per un’Italia che al massimo prevedeva come possibile peggiore scenario quella di partecipare a delle missioni internazionali come quella dell’Afghanistan. La situazione che stiamo vivendo adesso ci obbliga a prepararci a qualunque tipo di scenario, anche ad alcuni che 5 anni fa non erano prevedibili. Questo vuol dire avere più personale, perché serve anche capacità di farlo ruotare. Pensi allo stress che vivono i marinai. Il calcolo è che dalla Marina sono uscite oltre 5 mila persone, perché quando tu hai pochi uomini e devi mandare le navi, e dopo che sono stati via 6 mesi stanno un mese a casa e li rimandi via 6 mesi, questi dopo un po’ si congedano. Le faccio l’esempio della Marina, potrei farlo per l’Esercito, i carabinieri o l’Aeronautica sottoposti a uguali stress, e quindi ho bisogno di una rotazione, c’è bisogno di un modello con più uomini, più persone e anche con delle regole diverse di reclutamento. Noi abbiamo pensato che le forze armate dovessero essere inclusive, cioè reclutare chiunque per dare a tutti un’occasione: no, le forze armate devono difendere, proteggere e magari combattere. Sarà una proposta dello Stato Maggiore, penso servano 30 mila unità in più, quindi arrivare a 200 mila unità”

Lo scudo aereo entro 7 anni

L’ultimo punto è la difesa aerea con lo scudo.

Crosetto ha premesso che “la nostra aeronautica è una delle migliori, peccato che abbiamo comprato gli aerei che non hanno magari le dotazioni che servirebbero”.

Poi si è lasciato andare a una previsione sulla realizzazione dello scudo: “Il problema della difesa aerea è che deve avere uno scudo che parta dallo spazio: 6-7 anni per avere una difesa almeno paragonabile minimamente a quella di Israele. Come quella americana è impossibile”.