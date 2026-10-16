Lapsus di Milo Infante su Rete 4, apre il programma citando quello della Rai: "Benvenuti a Ore 14... a Ore 11"
Il lapsus del conduttore nella puntata di venerdì 16 ottobre
Venerdì 16 ottobre Milo Infante, come di consueto, ha condotto il programma Ore 11 su Rete 4. Nel salutare i telespettatori, però, si è confuso citando il suo vecchio programma in Rai, quell’Ore 14 lasciato in eredità a Salvo Sottile: “Buongiorno alle telespettatrici, buongiorno ai telespettatori di Rete 4, di Ore 14… di Ore 11, guardate queste immagini”.
Infante, superato il lapsus, ha ripreso la conduzione senza ulteriori commenti.
Non è la prima volta che un conduttore confonde il proprio programma con quello della concorrenza: l’esempio più recente è quello di Pino Rinaldi che lo scorso giugno, durante il toto-nomi per sostituire Federica Sciarelli su Rai 3, aprì la trasmissione di La7, Ignoto X, dicendo in diretta “Tutto questo tra pochissimo su Chi l’ha visto”. Rinaldi, in quell’occasione, si era immediatamente reso conto dell’errore, citando poi il nome corretto.