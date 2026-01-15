Lara Comi assolta dalle accuse di corruzione, chi è l'ex europarlamentare scoppiata a "piangere di gioia"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Scoppia in lacrime Lara Comi dopo la sentenza di appello sul caso “Mensa dei poveri”. L’ex europarlamentare di Forza Italia è stata assolta per le accuse di corruzione, vedendosi ridurre la condanna da quattro anni e due mesi a un anno, con condizionale e 500 euro di multa. Della vicenda giudiziaria che nel 2019 ha investito l’allora eurodeputata azzurra, infatti, resta in piedi una delle due accuse di truffa contro Bruxelles, su cui è stata riconosciuta l’attenuante del risarcimento alla luce dei 500mila euro restituiti al Parlamento europeo.

Lara Comi assolta dalle accuse di corruzione

Lara Comi è stata assolta dalle accuse di corruzione dalla Corte d’Appello di Milano, che si è pronunciata su 14 imputati coinvolti nel maxi processo della “Mensa dei poveri“, confermando l’assoluzione per l’ex vicecoordinatore lombardo di FI ed ex consigliere comunale milanese Pietro Tatarella, per il patron della catena dei supermercati Tigros, Paolo Orrigoni, e Mauro De Cillis, ex responsabile operativo di Amsa, azienda milanese dei servizi ambientali.

Scagionati anche l’ex segretario provinciale di FI Carmine Gorrasi e l’avvocata civilista Maria Teresa Bergamaschi.

ANSA

Tra gli assolti figura inoltre l’ex parlamentare azzurro Diego Sozzani, mentre è stata ridotta la pena per l’imprenditore Daniele D’Alfonso, da 6 anni e mezzo a 5 anni e 2 mesi, e per Giuseppe Zingale, ex dg di Afol Metropolitana, da 2 anni a 1 anno e 6 mesi.

Le lacrime e lo sfogo dell’eurodeputata di FI

In primo grado nel 2023, Lara Comi era stata condannata a quattro anni e due mesi per corruzione del direttore generale di Afol-Agenzia metropolitana per il lavoro Giuseppe Zingale. Accuse oggi cadute.

“Le mie, dopo 7 anni, sono lacrime di gioia, perché è stato stabilito oggi che ‘il fatto non sussiste‘ – è stato lo sfogo dell’ex eurodeputata – Ho sempre dimostrato fin dal primo giorno di essere innocente e continuerò anche in Cassazione a dimostrare l’innocenza per quest’ultimo pezzettino. Non ho mai preso un euro, ho servito il mio Paese di cui sono orgogliosa ed è stato dimostrato che non c’è mai stata corruzione”.

L’ex vicepresidente del gruppo del Partito popolare europeo per cinque anni ed ex coordinatrice di Forza Italia a Varese, non ha nascosto l’amarezza per la vicenda che l’ha portata anche agli arresti domiciliari nel 2019.

Ai cronisti che le hanno chiesto di un suo ritorno in politica, l’ex eurodeputata non si è sbilanciata: “Finiamo con la Cassazione intanto, non è finita, però ripeto ancora ‘il fatto non sussiste’ e questo è anche un mio messaggio agli elettori che hanno creduto in me, mentre a dieci giorni dal voto erano arrivati tre avvisi di garanzia. E mi hanno votato lo stesso, grazie agli elettori che mi diedero fiducia nel 2019″.

Il caso “Mensa dei poveri”

Il maxi processo “Mensa dei poveri”, dal ristorante sotto Palazzo Lombardia in cui la Guardia di finanza aveva scoperto tramite intercettazioni un sistema di scambi di favori, aveva visto coinvolti 62 imputati, arrivando in primo grado a 11 condanne e 51 assoluzioni.

Tra le condanne quella appunto a Lara Comi, a cui rimane contestata una delle due accuse di truffa, sulla quale è stata riconosciuta l’attenuante del risarcimento di 500mila euro all’Europarlamento, equivalente all’aggravante, che ha fatto scendere la pena a un anno, con il beneficio della condizionale.