Largo Argentina come non la si è mai vista, visori e ricostruzioni per tornare nell'antica Roma
Scopri la storia di Cesare a Largo Argentina con un'esperienza immersiva tra templi e ricostruzioni.
Una visita immersiva tra ricostruzioni virtuali, proiezioni e visori per riscoprire la storia dell’Area Sacra di Largo Argentina e le trasformazioni del Campo Marzio nel corso dei secoli. È il nuovo progetto multimediale presentato oggi dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri con il sovrintendente capitolino Claudio Parisi Presicce e l’assessore al Pnrr Pino Battaglia, realizzato nell’ambito del programma Pnrr Caput Mundi. Le nuove esperienze saranno accessibili al pubblico da domani, 18 novembre. L’obiettivo è restituire ai visitatori l’aspetto originario dei monumenti e il contesto urbano in cui erano inseriti.