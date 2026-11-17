Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Una visita immersiva tra ricostruzioni virtuali, proiezioni e visori per riscoprire la storia dell’Area Sacra di Largo Argentina e le trasformazioni del Campo Marzio nel corso dei secoli. È il nuovo progetto multimediale presentato oggi dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri con il sovrintendente capitolino Claudio Parisi Presicce e l’assessore al Pnrr Pino Battaglia, realizzato nell’ambito del programma Pnrr Caput Mundi. Le nuove esperienze saranno accessibili al pubblico da domani, 18 novembre. L’obiettivo è restituire ai visitatori l’aspetto originario dei monumenti e il contesto urbano in cui erano inseriti.