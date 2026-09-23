Larissa Brito uccisa a Nizza e fatta a pezzi dall'ex, resti ritrovati nel bagagliaio dell'auto

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Un cadavere fatto a pezzi, con le sezioni del corpo raccolte in buste di plastica e occultate nel cofano di un’auto. La vicenda arriva dalla Costa Azzurra, dove un uomo è stato fermato in un’area di sosta lungo l’autostrada A8, nel sud della Francia, durante un controllo a campione. Le autorità delle dogane dell’area di Brignoles hanno fatto la macabra scoperta: nel bagagliaio c’erano i resti dell’ex fidanzata Larissa Brito, 25 anni, scomparsa nella tarda serata di domenica 20 settembre da Nizza. L’uomo è stato arrestato, ma respinge le accuse.

Orrore a Nizza

Le indagini sono ancora in divenire. I fatti risalgono a lunedì 21 settembre, quando in un’area di sosta all’altezza di Nizza, lungo l’autostrada A8, le autorità delle dogane sono intervenute per un consueto controllo a campione.

Gli agenti hanno fermato un uomo di 29 anni a bordo della sua auto. All’interno del bagagliaio trasportava i pezzi del cadavere dell’ex fidanzata disposti in alcuni sacchi di plastica.

Il corpo è stato identificato come appartenente a Larissa Brito, modella brasiliana di 25 anni. Sopra i sacchi di plastica l’uomo aveva disposto alcuni indumenti e un telo.

L’uomo è stato arrestato e le autorità locali hanno subito avviato le indagini per ricostruire gli ultimi istanti di vita della modella, le dinamiche del femminicidio e il movente.

Le ultime ore di Larissa Brito Dos Santos

Come ricostruisce Adnkronos, l’ultimo segnale di vita di Larissa Brito Dos Santos risale alla sera di domenica 20 settembre. La ragazza aveva mandato un messaggio alla madre, che vive in Brasile, per avvertirla che “Mathieu” – questo il nome del 29enne diffuso dalle autorità francesi – si trovava in casa con lei.

Larissa viveva a Nizza, in Rue Lenval, e da tempo lottava per tenersi distante dall’ex fidanzato, del quale aveva scoperto che frequentava individui legati alla malavita locale. Dopo quel messaggio, di Larissa si erano perse le tracce. La madre aveva dunque tentato di mettersi in contatto con l’uomo, scrivendogli: “Che fine ha fatto mia figlia?“. Il 29enne le avrebbe risposto che la ragazza stava dormendo. Secondo le amiche di Larissa, tra la 25enne e l’ex compagno vi sarebbe stato anche un episodio di violenza per il quale l’uomo aveva passato del tempo in carcere. Non avendo più notizie della ragazza, era stata dunque presentata una denuncia per scomparsa.

A sottoscrivere la denuncia – scrive Actu Nice – sarebbe stato un amico, che agli agenti ha raccontato “di essere andato a casa sua nel primo pomeriggio e di aver visto un uomo uscire con alcuni effetti personali“.

L’ex fidanzato è stato arrestato

Nice Matin scrive che i nuovi dettagli sull’indagine sono stati diffusi martedì 22 settembre dal procuratore di Nizza, Damien Martinelli, che ha comunicato che sui resti della ragazza erano presenti “diverse lesioni traumatiche e ferite da arma da taglio“.

Solo l’autopsia, già disposta, potrà chiarire più aspetti della vicenda. Nel frattempo le autorità locali, durante un sopralluogo nell’abitazione di Rue Lenval, hanno constatato che l’appartamento risulterebbe pulito di recente. L’uomo è già noto per traffico di stupefacenti e reati stradali.

Davanti al procuratore, “Mathieu” avrebbe respinto le accuse. Nel frattempo la famiglia della vittima ha aperto una raccolta fondi per finanziare il rimpatrio della salma di Larissa Brito Dos Santos in Brasile. La 25enne viveva a Nizza da pochi mesi.