Larry Ellison di Oracle supera Elon Musk ed è l'uomo più ricco del mondo, quanto vale il suo patrimonio

Sorpasso in testa alla classifica dei multimiliardari del pianeta. Il co-fondatore e presidente esecutivo di Oracle, Larry Ellison ha spodestato Elon Musk dalla vetta del Billionaires Index di Bloomberg, diventando il nuovo uomo più ricco del mondo. Uno smacco per il Ceo di Tesla e SpaceX che ha difeso il primato per quasi un anno.

Il sorpasso di Ellison su Musk

L’avvicendamento in cima alla classifica dell’agenzia media finanziaria si è realizzato dopo la crescita della ricchezza di Ellison di 101 miliardi nell’arco di 24 ore. Un’impennata scaturita dalla pubblicazione dei risultati trimestrali di Oracle, che hanno superato le attese e prevedono numeri ancora migliori nei prossimi mesi.

Il “trimestre straordinario” annunciato dalla multinazionale Usa di sviluppo di software e sistema cloud ha quindi fatto schizzare il patrimonio del presidente a quota 393 miliardi di dollari, superando così di colpo i 383 miliardi detenuti da Elon Musk.

Il co-fondatore ed ex Ceo di Oracle, Larry Ellison, nel 2015

Chi è Larry Ellison

Lawrence Joseph “Larry” Ellison, 81 anni, nato a New York, ha co-fondato il colosso informatico Oracle nel 1977, di cui è oggi il presidente esecutivo, dopo aver ricoperto il ruolo di Ceo fino al 2014.

La sua fortuna si fonda sulla sua compagnia di software per database, sulla quale ha investito la maggior parte del suo patrimonio netto. Dopo aver già guadagnato il 45% quest’anno, nella giornata di mercoledì 10 settembre, le azioni di Oracle sono balzate in borse del 41%, grazie ai grandi numeri registrati sulle prenotazioni. Per la multinazionale, si tratta del più grande incremento giornaliero nella storia.

La crescita di Oracle

L’incremento è frutto dalla presentazione di conti trimestrali superiori alle previsioni e dall’ondata di contratti legati all’intelligenza artificiale, in particolare quattro contratti plurimiliardari sottoscritti in tre mesi e prenotazioni salite a 455 miliardi di dollari, di molto oltre i 138 miliardi del periodo precedente e le attese del mercato.

Oracle è infatti al traino dello sviluppo dell’IA così come avvenuto con Nvidia per i chip, grazie alla sempre maggiore richiesta di infrastrutture cloud, indispensabili per addestrare e far funzionare i nuovi modelli.