Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Larry Poindexter, attore caratterista veterano, apparso in quasi 200 film e serie televisive, è morto a 66 anni, mercoledì 18 novembre, quattro giorni e mezzo dopo essere stato investito da un’auto. L’interprete americano era stato travolto lo scorso venerdì sera mentre attraversava la strada per andare a prendere del cibo a Los Angeles, nel quartiere di Studio City, dove viveva.

Morto l’attore Larry Poindexter dopo essere stato investito da un’auto

L’attore, dopo l’incidente, era stato ricoverato. Per il 18 novembre, come riferito da Deadline, era stato programmato un intervento chirurgico per le fratture alle costole che aveva riportato, ma è morto improvvisamente in mattinata.

Il ruolo in S.W.A.T. in cui si scontra con Samuel L. Jackson

Poindexter era molto richiesto dalle produzioni cinematografiche e televisive. Aveva alle spalle una carriera di oltre quarant’anni. Era noto soprattutto per la parte nel film del 2003 S.W.A.T., in cui vestì i panni del capitano Tom Fuller della polizia di Los Angeles, personaggio ligio alle regole che si scontrava con Hondo, interpretato da Samuel L. Jackson.

In televisione, aveva recitato in 30 episodi della soap opera Days of Our Lives, interpretando due personaggi diversi: Ben Welch, nel 1984, e padre Louis, dal 2014 al 2018. Aveva inoltre preso parte a 23 episodi di Santa Barbara e a 12 episodi di General Hospital.

In prima serata era stato uno dei protagonisti della serie comica di MTV The Hard Times of RJ Berger e aveva ricoperto un ruolo ricorrente di rilievo nella serie della CBS JAG. Nel corso degli anni era apparso come guest star in decine di produzioni, tra cui S.W.A.T., dove interpretava il sergente Boyer, oltre che in episodi di Quantum Leap, NYPD Blue, How I Met Your Mother, Friends, NCIS, Will & Grace, Scandal, CSI, CSI: Miami, CSI: NY.

Lo si è anche visto in Party of Five, Nip/Tuck, Melrose Place, Weeds, Californication, Hawaii Five-0, Castle, Curb Your Enthusiasm, Supernatural, Bones, All Rise, Station 19, The Rookie e 9-1-1. La sua più recente apparizione come guest star è avvenuta nella quarta stagione di The Lincoln Lawyer, all’inizio del 2026.

Non solo recitazione: Poindexter era anche musicista

Poindexter era anche musicista e negli anni Novanta era stato il cantante principale della band alternative country The High Lonesome. Il loro album Feel Free To Do So era stato pubblicato nel 1995. Lascia la moglie Carol Kritzer, affermata direttrice di casting, e i loro due figli.