Larva mangia carne, in Messico aumentano i casi anche tra le persone: l'allarme del governo

Continuano a crescere i casi di larva mangia carne in Messico, dopo che il parassita è ricomparso negli Stati Uniti in un caso umano. Il governo messicano ha registrato un aumento del 53% del numero di casi negli animali, soprattutto nei bovini. Le infestazioni negli umani sono molto rare e comportano rischi solo per le persone con una salute già compromessa.

La larva mangia carne in Messico

Il governo del Messico ha riportato un aumento del 53% dei casi di infestazione da larva mangia carne negli animali, specialmente negli stati meridionali di Campeche e Chiapas.

Gli animali più colpiti sono i bovini, ma le larve possono insinuarsi anche in cani, cavalli e pecore, oltre che negli esseri umani. Derivano da una particolare specie di mosche americana, che depone le uova nelle ferite aperte.

Una volta schiuse, le larve iniziano a cibarsi della carne dell’ospite, causando danni anche gravi. Di recente negli Usa, in Maryland, si è verificato un raro caso umano, una persona rientrata di recente da El Salvador.

L’eradicazione della larva mangia carne

Sia negli Stati Uniti, sia in Messico, le infestazioni della larva mangia carne erano state completamente eradicate nel secolo scorso attraverso la diffusione di esemplari sterili di mosche.

In questo modo il ciclo riproduttivo di questo insetto era stato largamente bloccato. Gli Usa avevano provveduto già negli anni ’60 a questa misura, mentre il Messico l’aveva attuata negli anni ’90.

A novembre del 2024 però, nel Paese sono stati registrati i primi casi dopo decenni dall’eradicazione e, negli ultimi mesi, il numero delle infestazioni sta crescendo molto rapidamente.

I casi umani e i rischi per la salute

Come detto, i casi umani di infestazione da larva mangia carne sono molto rari. In Messico ne sono stati registrati alcuni con la diffusione della larva tra gli animali, ma comunque nell’ordine delle decine di persone.

Tutte sono state curate senza troppe complicazioni negli ospedali locali. L’infestazione non presenta infatti grossi rischi per la salute dell’uomo se curata in tempi ragionevoli.

Gli unici casi in cui un’infestazione da larva mangia carne rischia di diventare pericolosa sono quelli che si verificano in persone con un quadro clinico già compromesso. Una donna di 86 anni sarebbe morta in Messico di cancro alla pelle, con condizioni fisiche peggiorate dalla larva.