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È stato segnalato un gesto di grande onestà e senso civico a Catania, dove una giovane ha riconsegnato 500 euro dimenticati presso uno sportello bancario. L’episodio, avvenuto nei giorni scorsi, ha visto protagonista una ragazza che si è rivolta alla Polizia di Stato per restituire la somma, permettendo così di rintracciare il legittimo proprietario.

Il gesto della giovane

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda si è svolta nella zona Vulcania di Catania. La giovane, mentre si accingeva a effettuare un prelievo presso uno sportello ATM, ha notato la presenza di alcune banconote all’esterno del dispositivo. Senza esitazione, ha raccolto il denaro e si è recata presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza “Borgo Ognina” per consegnare l’intera somma agli agenti.

La ragazza, dimostrando un forte senso di responsabilità, ha scelto di non trattenere il denaro trovato. Dopo aver raccolto le banconote, ha deciso di affidarle ai poliziotti, affinché potessero risalire al proprietario. Il suo comportamento è stato elogiato dagli agenti, che hanno sottolineato l’importanza della collaborazione dei cittadini per il buon funzionamento della comunità.

Le indagini della Polizia

Ricevuta la segnalazione e la somma di 500 euro, i poliziotti del Commissariato “Borgo Ognina” hanno immediatamente avviato gli accertamenti necessari. Attraverso le dichiarazioni della giovane e le verifiche sulle operazioni bancarie effettuate poco prima, sono riusciti in breve tempo a individuare il legittimo proprietario del denaro: un anziano che, a causa di un momento di confusione, aveva dimenticato le banconote presso lo sportello.

La riconsegna e la gratitudine

L’uomo, visibilmente emozionato, ha ringraziato gli agenti per l’efficienza e la tempestività dimostrate, nonché la giovane per il suo gesto di onestà. La Polizia di Stato ha voluto rimarcare come la collaborazione dei cittadini sia fondamentale per garantire sicurezza e legalità nella comunità di Catania.