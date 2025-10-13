Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arrestato un uomo di 67 anni per atti persecutori e violazione del divieto di avvicinamento all’ex compagna a Chiusi. L’intervento è stato effettuato dalla Polizia nella serata di ieri, dopo una segnalazione di emergenza. L’uomo, originario di Firenze, è stato sorpreso nei pressi dell’abitazione della vittima, nonostante un provvedimento restrittivo emesso lo scorso 28 aprile.

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella cittadina etrusca di Chiusi, dove una pattuglia della Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza Chiusi–Chianciano Terme è intervenuta tempestivamente a seguito di una chiamata al numero d’emergenza. Gli agenti hanno rintracciato l’uomo a pochi metri dall’abitazione della donna, sua ex compagna, nonostante fosse sottoposto a un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

L’uomo, un fiorentino di 67 anni, è stato colto in flagranza di reato mentre si trovava nei pressi della casa della vittima. All’interno della sua autovettura, i poliziotti hanno trovato alcune fotografie della donna, tra cui una che riportava un post pubblicato sui social dalla stessa. Tutto il materiale è stato sequestrato, compresi due telefoni cellulari, che si presume siano stati utilizzati per le condotte persecutorie.

Dai primi accertamenti svolti dagli agenti del Commissariato di Chiusi, è emerso che la donna aveva scoperto, poche ore prima dell’arresto, alcune fotografie che la ritraevano insieme all’ex compagno. Le immagini erano state lasciate all’interno di una busta nella cassetta della posta della vittima, un gesto che ha contribuito ad aggravare la situazione e a confermare la natura persecutoria delle azioni dell’uomo.

L’uomo è stato immediatamente accompagnato presso il Commissariato per le formalità di rito. Successivamente, è stato condotto in carcere e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il GIP presso il Tribunale di Siena ha convalidato l’arresto, disponendo l’aggravamento della misura cautelare già in atto e sostituendola con quella degli arresti domiciliari, da scontare con il braccialetto elettronico. Al 67enne è stato inoltre prescritto di non allontanarsi dal proprio domicilio senza l’autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria.

