Lascia i figli a casa per fare la spesa a Foligno, un bambino rischia di precipitare dal balcone: denunciata

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Una denuncia per abbandono di minori, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Foligno, dove una 36enne è stata ritenuta responsabile di aver lasciato i figli soli in casa. L’episodio è avvenuto qualche giorno fa nella periferia della città umbra, quando una passante ha notato un bambino in grave pericolo su un balcone e ha dato l’allarme.

L’intervento a Foligno

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto è iniziato quando una donna, passando nei pressi di un’abitazione nella periferia di Foligno, ha visto un bambino di tenera età che, dopo essersi arrampicato, si stava sporgendo con le gambe oltre la ringhiera di un balcone al primo piano.

La situazione di pericolo ha spinto la passante a contattare il 112 NUE per chiedere un intervento urgente.

Il salvataggio del bambino

In attesa dell’arrivo degli agenti, la donna ha cercato di mantenere la calma e ha iniziato a parlare con il piccolo, riuscendo a convincerlo a rientrare sul balcone e allontanarsi dal bordo.

Nel frattempo, ha provato più volte a richiamare l’attenzione dei residenti dell’abitazione, ma senza ottenere risposta.

L’arrivo degli agenti e la messa in sicurezza

Quando la pattuglia della Polizia di Stato è giunta sul posto, gli agenti hanno immediatamente compreso la gravità della situazione.

Si sono arrampicati sul balcone e hanno condotto il bambino all’interno dell’appartamento, mettendolo in sicurezza e verificando che non avesse riportato conseguenze fisiche.

La scoperta in casa: i minori lasciati soli

Una volta entrati nell’abitazione, i poliziotti hanno constatato che non vi era alcun adulto presente.

In casa si trovava soltanto il fratello adolescente del bambino, che stava dormendo e non si era accorto di quanto stava accadendo. Gli agenti hanno quindi avviato le procedure per rintracciare la madre dei minori.

La ricostruzione dei fatti e la denuncia

Gli accertamenti successivi hanno permesso di rintracciare la madre, una 36enne, che ha ammesso di essere uscita di casa quasi un’ora prima per andare a fare la spesa, lasciando i figli da soli.

Considerato il tempo trascorso e la pericolosità della situazione in cui il bambino era stato lasciato, la donna è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria per abbandono di minori.

L’indagata, come previsto dalla legge, deve essere considerata innocente fino a una eventuale sentenza definitiva di condanna. L’episodio ha comunque sollevato preoccupazione nella comunità di Foligno per i rischi legati alla mancata vigilanza sui minori.

IPA